No es la primera vez que me pronuncio al respecto y puede que no sea la última. Seguro estoy, porque, tiempo hay para que pueda hacerlo, aunque me convierta en un plagiario irritante del tal Simón en el desierto. Incluso esta obstinación de nombrar las cosas tal y como las veo, me ha costado que algunas personas a las que aprecio me hayan retirado la palabra o se hayan enzarzado conmigo en discusiones hueras y bizantinas en las que nada gano ni pierdo. Pero, la misión de un columnista es pronunciarse, y en esos menesteres ando, aunque moleste a algunas personas de las que puedan sentirse directa o indirectamente "afectadas", asunto que no me importa a estas alturas de la vida, de la mía, que es la única que tengo. Decía el grandísimo narrador y mejor columnista Francisco Umbral, tan olvidado, verdad, que un artículo no ha de dejar a nadie indiferente. Que ha de encontrar la adhesión o el rechazo. Que no valen términos medios. Y en ese camino ando y lo demás, como que me importa un pimiento.

Veamos. Lo voy a decir de un tirón. A pelo. O lo que se denomina bancada de la izquierda en este país, encuentra un rato de sosiego para ir de la mano a las próximas elecciones generales, o no revalidarán el gobierno. Porque, tal y como están las cosas, ningún partido político de los existentes en España en este momento, parece que pueda ganar dichas elecciones con la mayoría suficiente para hacerlo en solitario, y todo lo demás es cuento o, en su caso, lo que es peor y más peregrino e insultante, que no se ponen de acuerdo por una mera cuestión de elaboración de las listas electorales, es decir, en qué lugar de la misma se colocan cada uno de los prebostes existentes en lo que hay a la izquierda del PSOE y que será necesario que se unan -e obviado la palabra sumen, por si ofende- si desean que no se pierdan infinidad de votos con la denominada y dichosa y también discutida Ley D´Hont, pero, por ahora, es lo que tenemos.

Porque, lo que nadie debe dudar y lo veremos justo después del 28M en las municipales y autonómicas que están a dos meses vista, es que el PP y VOX sumarán -y aquí lo voy a decir con todas las letras, porque no les afecta el silogismo- en todas las demarcaciones en las que puedan hacerlo, sean estas ayuntamientos, diputaciones, cabildos o ciudades o territorios autonómicos. Así que, déjense de monsergas, de siglas, de colores, de banderas, de listas y de intereses espurios, y pónganse de acuerdo.