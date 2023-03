La moción de censura de Vox no va a desalojar a Sánchez de la Presidencia del Gobierno, ni en sus momentos más locos Santiago Abascal pensaba esa posibilidad, aunque Tamames no la descarta. Lo que pretendía Abascal era desgastar al Sánchez y, más que eso, cuestionar a Feijóo como el político adecuado para liderar el centro derecha. Feijóo lo sabe desde el mismo día que se anunció la moción, y ha decidido que no va a asistir al debate porque el asunto no va con él. Además ha dado instrucciones a los suyos de que no entren al trapo. Gamarra intervendrá lo indispensable, lo que obligue su papel de portavoz. Punto.

Sánchez, sin embargo, tiene claro que no son Tamames y Abascal los hombres a abatir, sino Feijóo. Desde La Moncloa ya han transmitido que el presidente , cuando intervenga, pondrá el acento en Feijóo, el proyecto de Feijóo, el partido de Feijóo y la fotografía "peligrosa" de Feijóo. No le interesa tratar a Tamames y Abascal como contrincantes. Al profesor y economista, porque daría mala imagen arremeter contra un hombre de 90 años con importante biografía de izquierdas; en cuanto a Abascal, el presidente lo considera pieza menor.

Estamos ante una moción de censura de alto riesgo para Vox, porque un porcentaje alto de sus votantes no se sentirán representados por un Tamames que mantiene una posición ambigua respecto al independentismo catalán, no comparte la opinión de Vox respecto a la bandera, defiende que España es una nación de naciones y, lo peor, no renunciará a su afán de protagonismo y tratará de ningunear al presidente de Vox. Aunque le dedicará palabras de afecto personal.

Tamames no se juega nada, pero Abascal sí. Y tampoco se juega nada Feijóo, aunque será uno de los protagonistas del debate porque tanto Abascal como Sánchez preparan su intervención pensando en la mejor manera de herir al presidente del PP. Es decir, se trata de una moción de censura insólita; por no repetir el calificativo tantas veces mencionado estos días: esperpéntica.

¿Acierta Vox con esta historia? Lo sabremos el miércoles, cuando se conozca la votación tras el debate de dos días. En cualquier caso, Vox habrá conseguido algo que no le era fácil: será el partido sobre el que se pondrá el foco político esta semana. Un peligro si Tamames no cumple las expectativas que Abascal ha puesto en él. Y un exitazo si por una parte la operación Tamames desacredita al gobierno de Pedro Sánchez más de lo que ya está y, segundo, si presenta a Feijóo como un líder que no se arriesga.