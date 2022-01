Sin tiempo de lamentaciones y liderato sin margen de error

Baño de realidad: simplemente ratificar que el Recreativo no tiene equipo para ir sobrado en esta calamidad de categoría, porque gestionar la presión de favorito no es fácil para sacar a relucir la mejor versión cada semana ya que todos los rivales juegan crecidos el partido del año. El equipo de Alberto Gallego se topó ante su perseguidor Utrera con la acción y el efecto del influjo intenso y prolongado de lo que le espera en la segunda vuelta. No me ha cogido de sorpresa el primer revés doloroso, dado que en mis análisis vengo matizando diversos aspectos y devenir de lo que tiene valor práctico o efectivo en contraposición con el estado de ánimo extremadamente optimista del entorno.

Tampoco dicta en la situación de ver y juzgar por el lado más desfavorable. Sólo que es necesario tratar y separar las partes sin la influencia de la pasión y sí bajo el rigor de la sensatez. Las secuelas de la primera derrota siempre dejan inestabilidad psíquica y desgaste físico por el esfuerzo de la impotencia, además se acentúa si la encaja en el patio de tu casa tras una primera vuelta controlando el modo de adaptarse a las opciones de cada envite.

Y sin tiempo para lamentaciones, porque caer en ellas significa bloquear el tramo de la cuesta del mes de enero, que a priori beneficia al Utrera con tres choques caseros, entre ellos ahora dos seguidos ante los últimos Tomares y Cabecense. Y sin margen de error, aparte de sensibles bajas, Alberto Gallego confía en su reflexión crítica tras perder su condición de invicto y pese a sus buenas sensaciones para evitar una alerta de crisis. El Ciudad de Lucena ha sido el único que asaltó el Alfonso Murube el pasado octubre; el partido suspendido ante el Ceuta B debía servir para reivindicar que el Recreativo está seguro de sí mismo, que es la vía más directa de continuar centrado por la amenaza de su liderato. Cierre de filas como buena sintonía.