Se busca líder. O héroe. O ambos a la vez. Cuánta falta hace ese referente que en uno de los momentos deportivos más críticos en la historia del Decano sea capaz de echarse el equipo y la historia del club más antiguo de España a la espalda. Sé que no es poco ni fácil, que las circunstancias no son las mejores dentro ni fuera del campo, pero no queda otra. Desde luego, no hay mejor oportunidad para reivindicarse, porque esta vez no se podrá recurrir a esa grada que otras temporadas reunió a 22.000 locos en 2ªB para resucitar a su equipo evitando descensos traumáticos y hasta desapariciones; no se podrá invocar a los que arrimaron el hombro para lograr una remontada histórica y coronar al equipo campeón. No podrán tirar del carro los que nunca fallaron. Ahora sólo queda la pelota, el fútbol; la técnica, la táctica, pero también recurrir a la garra, la furia, el honor; llámenlo como prefieran.

Da igual de dónde surja esa figura, si de arriba del todo, de abajo o de en medio, si es veterano o novel, pero el Recre necesita una descarga de energía de dimensiones estratosféricas. Requiere ese guía al que se admira y hasta se 'teme' por simple y auténtico respeto. Ése que cuando toca un balón o levanta la voz en el Colombino ésta retumba hasta en Encinasola; aquél que mueve montañas solo. El éxito acompañado de carisma, en fin. Ojalá un día asome ese oráculo capaz de arreglar media vida casi de la nada, como les pasó a otros.

Saben de sobra que un monstruo viene a vernos. No acabar en esa futura nueva liga sería un fracaso se pinte como se pinte. Si a Claudio le han dado una vida extra más vale que la aproveche. Y si el Ayuntamiento apostó por hacerse con el Decano debe aplanar cada socavón aparecido y, de paso, dar explicaciones de por qué la forense no está aún donde debe, que ya cansa el tema. Por cierto, es lamentable que el mayor trilero vaya vendiéndose como un pobre atracadito y aquí nadie saque la artillería para ponerle en su sitio y explicarle muy claramente, a la nación entera, qué hizo, qué dejó de hacer y cuáles fueron sus formas. Esa falta de pegada también duele. Es la crónica de una escasez de reflejos anunciada, otro debe que hay que solventar por pura imagen y por justicia. No estamos como estamos por ciencia infusa. Hay que defenderse mejor y no sólo en el campo. Lo hemos visto recientemente y se refrendará en el futuro.