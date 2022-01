No mires al pie

Perdón por el fácil recurso de aludir a la famosa película (flojita y previsible, por cierto, aunque tampoco aspiro a ganarme la vida como crítico de cine), pero lo que muchos temían sucedió y de poder llevar casi la mitad de la montaña escalada el Decano se ve ahora con el Utrera en los talones y con algunas dudas en un equipo que ya se fue de vacaciones sin las excelentes sensaciones mostradas antes. Lo de Ceuta nos deja sin la opción de recuperar el buen 'feeling' pero 'esto es lo que hay', que diría la pareja de Shakira.

Hace no mucho pude charlar con una persona con mando en plaza y le comenté que me gustaría comprobar la fortaleza de este equipo justo cuando comenzara la primera mala racha del curso. "No creo que tengamos una mala racha; sí algún que otro resultado negativo, pero no algo prolongado", me dijo con firmeza y confianza. Aún no podemos hablar, siquiera, de bache, pero parece que tras Córdoba hay tactos que no se han terminado de recuperar aunque los resultados hayan acompañado, que era lo fundamental.

Si algo de esta temporada, en la que no se puede fallar, me inspiraba confianza pese a ciertos árbitros (vaya tela el último recital), lesiones, ausencias o 'encerronas' eran los nítidos mensajes lanzados por Alejo, Gallego y compañía de las 'cero excusas'; eso y, claro está, el ambiente vivido cada jornada dentro y fuera de casa, que suponía siempre un piñón más para nuestra bicicleta. Ya el día del Tomares todo estaba demasiado frío y en el importantísimo duelo de la pasada semana tal atmósfera se volvió a repetir. A mi juicio faltó 'calentar' el partido semanas antes y también creo que llegó demasiado tarde -y demasiado camuflada- la buena promoción de entradas.

Yo no sé si tanto ha afectado a todos el bochornoso episodio vivido en la ciudad califal, pero si no se recupera el clima disfrutado hasta entonces (esto va únicamente de animar a tope; el que no lo entienda, sobra) nos estaremos pegando un tirito en el pie imperdonable, así que será mejor no herirnos más la pata. La grada sola no gana partidos pero ayuda, lo hemos visto, y este suplicio al que nos mandaron (un cariñoso saludo a los responsables) se llevaba mejor con el escenario inicial. Ojalá vuelva pronto, que esa arma es única, indispensable y genial.