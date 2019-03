Se gana con el bolsillo

Son muchos los analistas que se hacen cruces cuando ven que los sondeos siguen empecinados en dar al PSOE como ganador pese a la escasa entidad del Gobierno de Sánchez, sus marrullerías con los decretos, las promesas incumplidas, la diferencia de trato a sus ministros cuando son pillados en falta con Hacienda o su devaneos con los independentistas.

Estos analistas no comprenden que ese presidente saque ventaja a sus competidores,aunque en el PP ya no esté un Rajoy que provocaba rechazo muy generalizado, porque es el que más se ha preocupado por saber qué quieren los españoles de su futuro Gobierno cuando llega la hora de la verdad, de acercarse a las urnas.

No nos engañemos: cuando llega ese momento, no les importa la corrupción, las promesas incumplidas, el Brexit, el libro de Sánchez o el abuso del decreto. Incluso les importa poco el independentismo, tan hartos de que impregne todo, que sólo se hable de Cataluña y de las peripecias de Puigdemont, que no es difícil escuchar a lo largo y ancho del mapa un sonoro "que se vayan de una vez y nos dejen en paz". Las lágrimas llegarían si efectivamente se fueran de una vez, pero mientras tantos lo que mueve al ciudadano de a pie es el bolsillo. Y ahí Sánchez tiene más ventaja que nadie.

Tiene claro, y lo demostró en las primarias, que para ganar hay que decir a los votantes lo que desean oír. En las primarias del PSOE, renovar y potenciar en el partido; ahora, subir las pensiones según el IPC, dedicar millones a ayudas sociales, incrementar las exenciones fiscales a los más desfavorecidos, construir miles de viviendas subvencionadas... y recordar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Nada dice de dónde saldrá el dinero.

A los que pretenden ganar a Sánchez hay que recordarles lo de "es la economía, estúpido". Mucha Cataluña y mucha polémica por los decretos cuando lo que habría que meter en la cabeza a los candidatos es que no pierdan de vista que " el bolsillo es lo que importa".