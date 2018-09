Otro frenazo para una transición completa y limpia

Un posado visionario", así titulé la columna tras presentarse en sociedad Krypteia Capital, por desgracia el único pretendiente, además bajo sub judice, a ser el dueño del Recreativo de nuestros amores y nuestras penas. No ha sido una sorpresa, sí supone un frenazo, que constata la dinámica negativa para una transición limpia y completa. Lo inaudito es que el sobre "B" pasara la "prueba del algodón" de la mesa sin credenciales de solvencia, que no se podía disimular entre la segunda y la tercera propuesta del aspirante.

Y luego las incongruencias: "informe de la LFP era secundario, si hubiese sido favorable el club tampoco hubiese sido vendido a Krypteia Capital", el paripé de que "la oferta no se ajustaba al pliego", " la mesa de contratación de manera inexorable y sin ningún género de dudas descarta la oferta". Y entonces para qué se admite a trámite y se pierde el tiempo, ahora para allá, ahora para acá. Esto a pie de calle no se entiende. Una deriva que daña bastante a la deteriorada imagen del Decano y a la captación de atraer compradores fiables. El efecto que se desea de poner un icono nacional en el escaparate suma otra frustración en su currículo de infortunios.

El pasado del Recreativo hace historia, que ni puede borrarse ni debe olvidarse. La defensa de la exposición de los acontecimientos dignos de memoria están por encima de todo, incluido los intereses políticos y de aquellos que pululan a su alrededor en sacar rédito y protagonismo. El Decano se halla atrapado en su laberinto económico, en su confusión y enredo, sin crédito e insolvente en Segunda B. Y en Huelva no arriesga ningún inversor con suficiencia capaz de diligenciar sus problemas. Sólo queda la AFICIÓN con mayúscula: "Pasaremos a la historia como los que nunca te fallamos", reflejaba uno de los siempre acertados mensajes del Frente Onuba. No se puede ser más irrebatible con menos palabras.