La federación no puede hacer y deshacer en Segunda B

Sanidad aceptó el protocolo sanitario presentado por el CSD para el regreso de los deportistas profesionales a los entrenamientos de forma individual en el inicio de la Fase 0 del plan de ¿desescalada? Por cierto, una palabra que no reconoce la RAE. ¿Y qué presente le espera al fútbol no profesional a partir de la Fase 2? La Federación genera más dudas que certezas tras lanzar su boceto sobre el hipotético final exprés de la Liga tras enviar a mediados de abril una misiva a las territoriales para conocer sus sensibilidades. No hay indicios de mínima estabilidad dentro de la inestabilidad.

El fútbol no debería utilizar la crisis del Covid 19 para su peculiar beneficio: el ganador, los ascensos y descensos se deciden en el campo con las reglas de la competición. Y si no existe para el fúbol modesto un plan de prevención de riesgos laborales, el consentimiento entre todos sus miembros es la coherencia bajo el principio moral del derecho, la razón y la equidad mediante un acuerdo de corresponsabilidad. Ahora estamos en fase de evaluar daños y no se pueden dejar jirones donde se divisa un duro peaje a pagar. Y tampoco es el instrumento adecuado el uso del estado de alarma para lanzar la idea de promover, gestionar y agilizar un cambio brutal de Segunda B alegando como obsoleta su composición por su inviabilidad económica. Una acción y efecto de pensar malévolo.

Y es que no podemos penetrar en la incertidumbre que nos provoca el síndrome diario del insólito "gobierno del insomnio" de una mayoría extravagante, que no acierta ni cuando rectifica. El fútbol no profesional tiene que evitar una "tensión deportiva" sin coacciones, ni pretextos. La RFEF tiene previsto reunir por videoconferencia el 8 de mayo a la Comisión Delegada para bucar un consenso y también decidir el inicio de la próxima temporada. La importancia del vínculo es el pilar que fortalece a la Segunda B.