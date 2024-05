Hace bien poco el Panadería Pulido, fundado en 1993 por Francisco Pulido, dueño de una panadería en la Vega de San Mateo, Gran Canaria, estaba por delante del Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español. Sí, cuando los nuestros hacían el ridículo sin parar el Panadería Pulido San Mateo, con un par de narices y un par de otras cosas logró, en 2021, acceder a 2ª RFEF mientras el Recre, el que había jugado una final de Copa, el de Marcelino, Uche, Cazorla o Viqueira, el que había estado cinco años en Primera, el clásico de la categoría de plata, el de Luzardo, Alzugaray, Lora, Lapi, Rincón, Zumalabe, Quirro, Guerra, Iván Rosado, Bornes, Caparrós… ese mismo Recre, el pionero, el que nació de la mano de Riotinto, caía a quinta división. Hace apenas dos días mal contados hasta ese modestísimo equipo sonreía mientras nosotros, con razón, jurábamos en arameo.

¿Y a qué viene esto?, se preguntarán: pues a que, tras vivir una supervivencia milagrosa + aquel gatillazo en los playoffs con Salmerón + el doble descenso, por citar sólo algo de la época reciente, claro que entiendo al que aún hoy no pare ni un segundo del día en fantasear con un guiño desde Alcoy. Yo ya me veo a ciertos ‘locos’ llamando al club alicantino prometiendo gambas y jamón de Jabugo si la lían este domingo, escribiéndoles a sus jugadores por las redes sociales con gracia, arte y salero asegurando comprarse su equipación o programando una peregrinación al Collao si la ayuda se materializa. Hay gente loca e ilusa; son nuestros locos e ilusos, los mismos que ayudaron cuando el viejo Recre más lo necesitaba… y por eso los queremos tanto. Son esos que harían lo indecible por ver a su Recre en lo más alto. Fíjense que hasta me veo a cierto personaje camino de Alicante con una primita bajo el brazo por lo que le convendría una gesta en clave albiazul…

A todos nos da coraje lo de los árbitros, la renta perdida y demás, pero por todo lo que hemos disfrutado en gran parte de esta temporada, y pese al marronazo surgido en enero, soñar era lícito. Venimos de lo que venimos, ya lo ven: hoy el Panadería Pulido se cambiaría por nosotros ¿no creen? Ilusionarse nunca pudo haber sido un error; les convenga a algunos el milagro… o no.