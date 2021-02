El cuadro de Calle

Como si fuera un pentimento el Recre necesita que el lienzo dejado por Barragán esconda otro mucho mejor que el contemplado hasta ahora: se requiere una defensa definida, un centro del campo consistente (a mí me faltan un par de perros de presa ahí), que los supuestos jugones ejerzan como tal -si se sigue sin sacar el rendimiento previsto a Quiles todo será más difícil-, más variedad arriba... Pero sobre todo, y como se barruntaba antes de que esta locura empezara, se necesita personalidad. Lo del Algeciras o Tamaraceite corrobora que el dinero ayuda, claro, pero no lo supone todo. Como ellos deberíamos estar. Decía el nuevo míster en su presentación que "nos tienen que respetar en todos lados, que somos el Decano", y yo creo que eso sólo se consigue si es el propio Club el que se hace respetar en el campo, en los despachos, en todos los organismos, frente a antihéroes resucitados… Aquí no se gana la admiración nadie que no sude en todos los frentes.

El caso es que el Recre ha vuelto a dar en la dirección un volantazo de esos tan suyos (sólo Salmerón completó un curso desde que bajamos) y la verdad es que éste, al igual que el del año pasado, también se veía venir; a veces la paciencia es la Ángela Channing de la ciencia. Calle tiene ante sí un reto tremendo, una oportunidad grandísima de decirle al mundo futbolístico nacional "aquí estoy yo y estas son mis credenciales". Si logra el objetivo de llevar al Decano a la 1ª RFEF, tras un bagaje fuera de casa que da más pena que un Kinder sin juguete, será casi una gesta aunque no deje de significar el mínimo exigible para la entidad. Tiene la rémora de vivir sin margen de error, el hándicap de los partidos atrasados, los confinamientos y entrenamientos condicionados y todo lo que aún queda por venir; más nos vale que el destino le tenga un guiño preparado.

La Segunda División B mata por constricción; no da tiempo a coger oxígeno cuando aprieta aún más los huesos hasta dejar sin aliento hasta al más fornido. Así se ha cobrado las vidas de entidades inolvidables y por eso hay varios equipos históricos que vagan por ella sin rumbo. Que el Recre siga vivo ahí es mitad milagro mitad corazón de su gente. Suerte, Calle, y que tu brújula tenga bien marcado el camino.