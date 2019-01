Los cambios necesarios dentro del Recreativo

Huelva ha vuelto a hacer un gran esfuerzo para sacar adelante al Recreativo. Su Ayuntamiento ha aportado, de nuevo, la cantidad necesaria para afrontar los pagos de la temporada que aseguran una vida estable por unos meses. La última cuantía nada despreciable de 3,8 millones de euros se suma a los casi 8 que aportó no hace mucho para levantar el embargo de la Agencia Tributaria.

Pero la asignación económica no lo limpia todo. Como dice el dicho popular, el dinero no te da la felicidad. Pero bien es cierto que sí te da cierta libertad y algunas oportunidades para alcanzarla. Y no hay que desaprovechar la ocasión o volveremos a la casilla de salida.

Tras el gasto municipal realizado, con compromiso de dudosa devolución, la propiedad del Decano no puede olvidar que necesita afrontar importantes cambios internos que den solidez a la institución. El primero es ordenar su organigrama de trabajo. Evitar la bicefalia, cuando no tricefalia, en la gestión del Recre se antoja clave porque no se puede vivir en un eterno tira y afloja, donde la comunicación interna es inexistente, donde los intereses de unos y otros no comparten caminos, donde permanecen vivas hipotecas inasumibles para afrontar el futuro más próximo. O unos u otros.

La segunda tarea, una vez se consiga la primera, será la de adaptar el club a su realidad en todos los sentidos. Desde arriba hasta abajo, parece vital tener un plan para el Recreativo que asegure sus valores como BIC y como seña de identidad. Analizar cada tarea, cada objetivo, cada prioridad, escribirla sobre el papel y tener al frente a profesionales que cumplan con los objetivos puede ser un buen punto de partida.

Ordenar al Recre, optimizar sus recursos y potenciar sus valores, sin el yugo económico como lastre a corto plazo, no debería resultar complicado si se tiene clara la meta.