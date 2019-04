Si antes del encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid alguien creía que todavía habría liga, el resultado de este sábado en el Camp Nou, parece que ha dejado todo sentenciado. La liga se acabó también para el equipo de Simeone, que casi de manera estoica aguantó más de una hora con un jugador menos gracias a la autoexpulsión de su delantero Diego Costa. El hispano brasileño comenzó el partido con las revoluciones muy altas y un codazo a Lenglet le podría haber mandado a las duchas un rato antes. Pero eso es el Atlético, un equipo del que se dice que juega al borde del reglamento y dependiendo de la tolerancia del juez de turno, la línea roja entre lo deportivo y lo antideportivo, suele ser de diferente tamaño. Costa se pasó de vueltas y muy pronto dejó al equipo en inferioridad de condiciones y de ahí en más, como un toro en la plaza, corrió hasta cansarse para terminar siendo sacrificado. Los matadores fueron los de siempre, Suárez y Messi que acabaron la faena y con ella, las expectativas colchoneras. Nada que recriminar al equipo del Cholo, que desde la llegada del argentino compite con los más grandes del fútbol español, reemplazando el talento por las ganas. Así ganó una liga, así llegó a dos finales de Champios y así obtuvo sus recompensas europeas. Pero el tiempo pasa y ese ambicioso proyecto que le ofrecieron a Griezmann se desvanece y al parecer ya comenzó la desbandada. Lucas Hernández ya es jugador del Bayer de Münich. A Godin le esperan en el Inter de Italia, Filipe Luis se encuentra en la pista de salida. Costa ya no está para estos trotes y el Principito coquetea con el verdugo. El equipo necesita rejuvenecerse para mantener la tensión de otros tiempos. Necesita algo de talento para cuando el carácter no alcanza y sangre nueva de cara al futuro. Sin ese plus es muy difícil que la escuadra pueda competir ante los recursos con los que cuentan Barça y Real Madrid. Si nada de eso sucede, se acabó. Todo se acabó.