Guasa: ¡La última vez que te echo cuenta, Rancio! Tanto insistirme en que vaya a los viacrucis, y no veas el frío que cogí el sábado en el de los Estudiantes, ¡qué barbaridad!

-Rancio: Más sufrió nuestro Señor en la cruz, pero hombre, ¿cómo no ibas espiritualmente preparado?

-Guasa: No iba a ir, porque tenía ya las entradas para el concierto de las bandas de la Casa Colón, pero como estoy en la cuadrilla del Carnicerito, me llamó el Gálvez a última hora… ¡No me perdona lo del tresillo de mi suegra! ¡Fui con el traje pelao y casi me da un siroco!

-Rancio: La vivencia fervorosa de la oración comunitaria arropada por los fieles se convierte en calor espiritual que reconforta el alma, Guasa. A pesar de los males, me alegro de que, por fin, acudieras a la llamada a la oración que nos ofrece la Cuaresma.

-Guasa: Pero si los Vía Crucis de este año parecen de Zamora, con tanta tristeza y tanto frío. Nos están quitando las ganas de vivir la Cuaresma en condiciones. Menos mal que aún me queda el ensayo solidario de mi Gitano del Polvorín. ¡Ahí sí que disfruto con el costal, Rancio!

-Rancio: Mejor me callo, porque cada vez que nos vemos, después tengo que pasar por la Quirón porque se me pone la tensión más alta que el Obispado. ¿Por qué no lees el libro que ha salido sobre historia de las cofradías?, verás como llenas las noches de apasionada lectura.

-Guasa: Uffff. Algo he visto por las redes, pero eso de las historias tiene pinta de ser bastante plasta. Esas cosas son más para ti y el Vieira que para mí.

-Rancio: Entiendo que para todos, porque narra episodios muy interesantes, a pesar de la visión judeomasónica de uno de los que he leído. Tremendo. Por cierto, ¿conoces al coordinador? Yo jugué con su padre al baloncesto en el Veracruz.

-Guasa:¿Baloncesto en la Hermandad de la Veracruz? ¿La hermandad de los Morgan tenía un equipo de baloncesto?

-Rancio: Ayyy, Guasa… Un día te cuento esa historia, con el gran Manolo Sánchez… ¡qué señorío! ¡Qué ejemplo de cofrade! Bueno, volviendo a los viacrucis, en poco tiempo, hemos vivido los dos modelos que últimamente se debaten en los círculos cofrades. ¿Por cuál te inclinas?

-Guasa: Pues está claro, Rancio. Lo mismo va a ser un lunes que un sábado, o una plaza desangelada a un trayecto de calles estrechas con naranjos… Solo hay que ver cómo estaba el Polvorín cuando llegó el crucificado…

-Rancio: En fin, y qué poca gente rezando, Guasa. Al final el obispo, nuestro pastor diocesano, va a tener razón.