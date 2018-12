Luis miguelJuan Gabriel ¿está vivo?Restaurantes Adjetivados

Decepciona a sus fans presentándose 'perjudicado' a su último concierto

Cual Elvis Presley, la leyenda en torno al cantante mexicano Juan Gabriel sigue muy viva. Su ex mánager , quien por cierto también trabaja como su doble, asegura ahora que el artista tuvo que fingir su muerte para salvar su vida. Joaquín Muñoz, que así se llama el representante, anuncia además su reaparición para hoy mismo en el acto de presentación de su nueva gira en 2019 denominada, como no podía ser de otra manera, Resurrección Tour. Hoy mismo se despejarán las dudas, aunque todo apunta a que Muñoz intenta seguir sacando partido de Juan Gabriel hasta dos años después de su muerte.

El divo de Juárez, que vendió más de cien millones de discos, moría en agosto de 2016 a los 66 años de edad en Santa Mónica (California), y lo hacía con las botas puestas, tan sólo dos días después de dar su último concierto. Juan Gabriel falleció a causa de un ataque al corazón y el presidente de México por entonces, Enrique Peña Nieto, ofreció el Palacio de Bellas Artes para velar al cantante y compositor internacional.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, se encontraba de gira por Estados Unidos con su espectáculo MeXXIco Es Todo, que finalmente acabaría convirtiéndose en su último legado al mundo de la música. Diana Baron, publicista encargada de su gira estadounidense, había manifestado que el músico concluyó su última actuación "sin signos de debilidad ni indicios de mala salud". Pocas horas después, fallecía debido a un infarto. Hasta ahí la historia oficial. Dos años después, medios mexicanos y profesionales del círculo del cantante, como su ex mánager, aseguran que el artista está vivito y coleando.

Dicho representante ha sido el primero en difundir la noticia, aún por confirmarse oficialmente, aunque secundada por otras personalidades, como los periodistas Jorge Carbajal y Martha Figueroa, y el cantante Cristian Castro, quien aseguró una vez en un programa de televisión que "algo raro flotaba en el ambiente en las honras fúnebres de Juan Gabriel".

Para apoyar la teoría de la resurrección, se han presentado algunas grabaciones que supuestamente habría hecho el cantante tras su fallecimiento y fotografías de alguien que se asemeja a él, pero lo suficientemente cubierto para que la duda siga abierta. Además, algunos periodistas explican que se han intercambiado grabaciones y mensajes con él en estos últimos dos años, aunque evidentemente podría ser otra persona suplantando su identidad. No solo eso, además se han puesto en circulación carteles que anuncian el arranque de la nueva gira del divo mexicano.

Incluso se ha creado con este nombre un evento en Facebook y casi 4.000 seguidores afirman que esta noche a las ocho tienen previsto acudir al Zócalo de la Ciudad de México, para contemplar el supuesto regreso a los escenarios del cantante muerto supuestamente en 2016. Vivo o muerto, se sigue hablando de él y eso sólo lo consiguen las grandes estrellas. Esta noche se verá si hay algo más detrás de su repentino fallecimiento o todo es una orquestada farsa.

SI es buscamos el término 'adjetivo' en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos que en primer lugar es definido como "que expresa cualidad o accidente" y también como "clase de palabras que modifican a un sustantivo o se predican de él, y denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza".

La cuestión se complica, afortunadamente, por el vasto patrimonio de la lengua Española, si queremos calificar un tipo de adjetivo. Esto, que en sentido idiomático es una riqueza, aplicado a la gastronomía puede ser una verdadera calamidad.

Ahora y debido a la globalización, no sólo hay que saber qué quieres pedir en un restaurante, asunto que de por sí es a menudo complejo, sino que hay que realizar un esfuerzo intelectual para elegir el 'restaurante' al que tienes que ir para comer aquello que te apetece. Este fenómeno, en gran medida, se debe a los 'restaurantes adjetivados': así nos encontramos con: Restaurantes de 'alta cocina', restaurantes 'temáticos': chinos, japoneses, panasiáticos, americanos, mexicanos, italianos...; restaurantes 'buffet o self service', restaurantes de 'comida rápida' o 'fast food', restaurantes de 'comida para llevar' o 'take away'. Convirtiendo un acto en suma placentero, en algo estresante, incluso antes de elegir el establecimiento. Sin contar que, si dejo a mi pobre abuela en el centro de una gran 'urbe', no come ese día por no saber idiomas, demencial sin duda.

Sin embargo, el 'adjetivo" que más se debería dar en un restaurante es el que desgraciadamente está desapareciendo, convirtiéndose en algo en peligro de extinción, me refiero al de 'casa de comidas'. Casas de comidas que nos han alimentado y nos han hecho disfrutar, hasta relamernos las manos y que podemos definir así: "restaurante de cocina popular y tradicional, cuyo mérito está en los ingredientes empleados y en la buena mano para darles punto, no en ninguna técnica complicada ni en una especial creatividad".

Cada día es más difícil disfrutar de un potaje, un guiso marinero o de caza, unos huevos fritos con patatas, unas migas con sus avíos, una sopa de ajo o un escabeche, un gazpacho o un salmorejo 'normales', y tantas y tantas elaboraciones, sabores y olores que tenemos en el recuerdo.

'Casas de comidas' que llevan en sus puertas el eslogan de 'boulanger', el mesonero que inauguró lo que podría considerarse la primera casa de comidas, con un emblema en la puerta que decía "Venite ad me vos qui stomachum laboratis et ego restaurabo vos"; en castellano podría traducirse como "Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré". En definitiva menos 'restaurantes adjetivados' y más 'casas de comidas'.