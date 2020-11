De Ginés al cielo, pasando por Huelva

Se apagó La Candela que tanto ardió, que calentó tantos y buenos momentos en el corazón de la gente que te quería y a la que no llegaste a conocer, pero que sí llegó a esos corazones anónimos con tu cariño y arte.

Bondad no, lo siguiente, comprometido con la gente que siempre llamaba a tu puerta, para un cante, una presencia , etcétera. Asociaciones, galas benéficas , Reyes Magos y un largo etcétera que ni tú mismo te acordabas. Recuerdo ese comentario tuyo en el que me decías: "Si hubiera cobrado tan solo 1 euro por actuaciones benéficas que he ido, tendría más dinero que Cristiano Ronaldo". Nunca decías que no, bueno, no sabías decir que no, que es distinto.

Gines te vio nacer y en tu corto caminar hiciste una parada en Huelva para llevarte un trozo de esta bendita tierra . De Huelva te llevaste Marismeños, Manguara, Pepe el Marismeño; de Gibraleón, la familia Carrascal; y de Punta Umbría, ese Marinero de Paco El Caena en esa calle Ancha en la que el balcón ha quedado huérfano para cantarle a la virgen del Carmen. La familia de Carmelo López te adoptó como lo que eras, un hijo más para ellos; de Almonte te llevaste lo que más se te clavó en el alma y siempre llevarás en el pecho, tu Virgen del Rocío; de La Palma, los ratitos en los bares, su gente, los pasteles y mantecados que este año lo notarán; la familia Rubio, especialmente yo, en la que dejaste una huella imborrable siendo uno más de la familia, otro hijo más, un palmerino más.

No sabías decir que no. Tu bondad, cariño y buena gente no te cabían en el corazón, por eso se paró. Se paró para seguir avivando La Candela que dejaste encendida y que no se apagará nunca la llama.

Te vas, habiendo dejado un legado imborrable tus hijos, tu familia, tus amigos, y allí te espera tu madre y tu hermana para darte el sitio que te mereces.

Dale un beso a mi otro Gordito y cuida de todos nosotros.

Te quiero hermano.