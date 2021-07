Freno en la tendencia a la baja de los ERTE

La gradual reapertura económica favorece la reincorporación de los empleados a sus puestos de trabajo, pero en el último mes se ha frenado la tendencia a la baja de los ERTE.

Los sectores vinculados al turismo, donde aún se mantienen en ERTE más de 230.000 trabajadores, están condicionados al esperado repunte de la demanda extranjera en la temporada estival. En el caso del comercio, manufacturas y construcción se ha observado una reducción más moderada, a pesar de que en general su actividad ya no está afectada por limitaciones y se han eliminado las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Un hecho que muestra el riesgo de un creciente número de empresas zombies, que no solo no han logrado recuperar su actividad sino que tampoco pueden declararse en quiebra debido a la moratoria de los concursos de acreedores.

La OCDE ha destacado el riesgo de prorrogar este esquema de protección de empleo en los sectores que presentan un menor potencial de recuperación. A su vez, proyecta que el mercado laboral español no recupere su tasa de desempleo pre-covid antes de 2023.