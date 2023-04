Admiro muchísimo a aquel que cuando su equipo gana ni se alegra ni se altera. Ya sea porque se encuentra tan apático (sus motivos tendrá) que un triunfo vital no le da ni para hacer una ligera mueca o porque vive inmerso en tal rincón de odio y rencor que si no se vence con quien él quiera al mando, como él quiera jugando y en el momento que él desee -de esto tuvimos varios catedráticos el pasado curso-, tales ejemplos de frialdad y/o avinagramiento perenne siempre me deslumbraron. Ni con ese ser abominable que vivía a costa de los corazones albiazules y se alimentaba de nuestro Club depauperándolo poco a poco, hasta casi llegar a matarlo, me salía dejar de soltar una sonrisa con cualquier triunfo del pionero y menos si era sobre la bocina y tras una remontada, como pasó en Vélez; pero en la variedad está la riqueza, claro.

No descubrimos la penicilina si decimos que este Recre es un equipo rarito; la entidad y todo lo que le rodea (rodeamos) son también raritos de narices aunque eso ya lo sabíamos de sobra, pero es que el cuadro de Abel me recuerda, salvando las abismales distancias, al casi siempre curioso Villarreal: va bien clasificado, cuando parece que sí es que no, cuando parece que no es que sí… De repente acelera y atrae y cuando debe atraer del todo, retrocede y desespera hasta hacerte salir sangre por los ojos y preferir auto-clavarte veinte astillitas bien afiladas bajo las veinte uñitas de tu cuerpo; y ese ritmo al trantrán, y otro pase atrás, y otro error inconcebible aquí y allá… Y no se tira en mil minutos para, en dos milisegundos, quedarte con la boca abierta por emerger una reacción que nace casi de la nada. Y el play-off, por fin, a punto de ser matemático. Y poco más que hablar.

Seguro que conocen esos perfiles de las redes sociales denominados 'out of context' que llaman la atención porque se ríen de todo y de todos, descontextualizan a cualquiera y sorprenden por la imprevisibilidad de sus publicaciones. Pues ese es mi Decano este año: todo un 'out of context'; una grada fiel que no lo parece pero que sí lo es, un conjunto que convence poquito pero que puede ascender y un ambiente frío que, estoy seguro, va a arder como ardió la caldera de Santorini cuando sea menester. O eso quiero creer…