El Decano, los 130 y el brillo

El Recre no logró la victoria sobre el césped el pasado domingo pero consiguió un pequeño-gran triunfo fuera de él. El asunto no gira por haber recuperado el cuarto puesto en la tabla, que también; me refiero a que, viniendo de donde venimos, es agradable oír las palabras del entrenador visitante, Andrés Palop, en la rueda prensa posterior al duelo.

Pese a la tensión propia de un partido de altos vuelos, el míster del Ibiza no dudó en alabar, además del buen partido del Decano, el ambiente vivido en el Nuevo Colombino y todo lo que rodeó a la entidad albiazul. "Nos llevamos una gran sensación de la afición del Recre y del club", llegó a decir. Nada más escucharlo, a uno se le vino a la mente cuántos jugadores y entrenadores visitantes lamentaban, no hace mucho tiempo, la triste percepción que daba el Recreativo y su entorno. Lo hacían con frases tan repletas de condescendencia que dolía sólo con ver el tono que empleaban en ellas. No olvidemos que hace tres días este club estuvo huérfano durante meses cuando el condenado y sus cómplices lo abandonaron a su suerte o que, tras la expropiación, todo fue tan lento que el consejo de administración se vio a diario en una encerrona (involuntaria) insufrible, ni que hace apenas sesenta días el agua fría, el césped y los impagos volvieron a proyectar una imagen lamentable del Decano del fútbol español.

Ahora que hay cierta base para crecer -y menos impedimentos, aunque estos no hayan desaparecido-, el Recre debe saber venderse. Será todo lo injusto que se quiera, pero hoy día la imagen lo es todo y cualquier oportunidad para lucirse debe ser aprovechada sin miramiento. Claro que antes hay que terminar de poner en hora la cantera, otros elementos claves (ese marcador, esa ciudad deportiva, ese exterior del estadio…) y tener los recursos necesarios para ofrecer una estampa a la altura de las circunstancias. El 130º aniversario está a la vuelta de la esquina. ¿Vamos a volver a dejar pasar por alto una efeméride de ese calibre? Por todo el esfuerzo que se ha hecho por el Decano, el recreativismo y la ciudad de Huelva merecen su recompensa con la celebración de ese cumpleaños con mucho brillo. Que sean otros los que envidien cómo defendemos los nuestro y no al contrario, que después nos hartamos de protestar de si allí tal y allá cual…