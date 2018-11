Dar el paso entre la niebla y el humo

Daría para una tesis doctoral pero lo que pasa en el Recreativo de Huelva no difiere mucho de lo que nos pasa a nosotros en nuestro día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Nuestro estado general acaba influyendo en cada pequeña acción que desarrollamos. Cuando estamos felices todo parece rodado, cuando nos deprimimos nos crecen los enanos.

Unos lo llaman karma, otros miran al universo y algunos lo achacan exclusivamente al azar. Pero está claro que todo depende de nuestro estado general, del orden interno, de la tranquilidad, de la seguridad… de lo global.

El Recreativo de Huelva pasa por esa crisis integral que hace que las piezas no acaben de encajar en el puzle. Si en el día a día hay desajustes, cuando llega la gran cita del domingo no todo sale como se quiere. El desorden estructural provoca una sensación interna de falta de autoestima que no permite dar el paso adelante que toda persona o institución merece.

En el Decano todo apunta a que ese paso es más necesario que nunca, aunque haya muchas dudas a la hora de darlo. La venta deberá ser, porque no hacerla provocaría que la desidia interna se comiera los 129 años. Habrá que apretar los dientes y tomar medidas, al menos, para tener herramientas que permitan la fiscalización de la institución y la participación de una afición que no puede ni merece quedarse al margen.

No es posible quedarse mirando. No creo que nadie quiera dejar pasar el tiempo porque nos jugamos demasiado para, después de todo lo hecho, sigamos en la misma vereda. El camino que se avecina en el Decano parece nublado. Esperemos que no sea humo, ya sabemos que el refranero español es muy certero y nos agarramos a aquello de "mañana de niebla, tarde de paseo".