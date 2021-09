Caro, caro, caro

Así que el paseo militar del Decano que algunos vaticinaban se ha convertido, de momento, en una victoria en el último instante, muy sufrida y con remontada incluida, en el partido inaugural actuando como visitante, en un cómodo triunfo casero -con algún sustillo- y en una balanza equilibrada en la segunda salida que pudo decantarse para cualquier lado ante otro de esos equipos que, según los expertos, va a estar arriba. Yo sé de esto lo justito pero es evidente que el Lucena ofreció una buenísima impresión, por lo que entra ya en el saco de esos equipos cuyos resultados uno va a mirar de los primeros al final de cada jornada deseándole, con cariño, todos los tropiezos posibles.

La afición local, por cierto, acabó aplaudiendo el enésimo desplazamiento masivo albiazul, coreando cánticos hacia el Decano y gritando eso de "es de Primera, el Recre es de Primera". Dice mucho de lo que representa el pionero fuera de Huelva (es espectacular el cariño que recibe en prácticamente todo el país) y aún más de la señorial afición de la bonita localidad cordobesa al alabar a un rival directo. Y permítanme remarcar que este hecho, que parece baladí, no es así ni de lejos. Entiendo las quejas de aquellos aficionados recreativistas que protestan por el supuesto abuso de los precios de las entradas cuando el Recre juega como visitante o del agosto que pretenden hacer el resto de clubes poniendo por las nubes las retransmisiones por determinadas páginas web, pero lo cierto es que es lo más lógico del mundo: ellos buscan su propio beneficio monetario (sería de lelos no hacerlo) y no olvidemos que tales medidas siguen añadiendo un valor extra al prestigio del Decano, tan socavado los últimos años. Esas circunstancias lo dejan claro: no es lo mismo que vayan el Abuelo y centenares de sus nietos a sus casas, por muchas horas bajas que estén pasando, que cualquier otro club. Los buenos ciclos son comunes a muchos equipos, pero que tu estadio lo visite el primero sólo se cumple con una entidad. Por eso todo va a ser siempre más caro: las entradas, los clics y hasta pelear el ascenso, que cada uno quiere hacer el partido de su vida ante el Recre. Y por eso hay que defender tal singularidad sin medio complejo, que parece que aún hay quien no ha entendido eso.