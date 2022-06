Los premios El Cabezo certifican su vigésimo octava edición

Veintiocho ediciones ya de premios taurinos El Cabezo. No fue la de ayer una de esas ocasiones al uso. Evidentemente por el novedoso escenario donde se desarrolló, el centro Cultural José Luis García Palacios perteneciente a la Fundación Caja Rural del Sur. También, y principalmente por el carácter en el que se convocaron en su momento estos premios, dentro de una época de restricciones, aforos a media asta y pocos festejos dentro del abono colombino.Asistencia de autoridades civiles y militares. Representación institucional ¡a cargo del Delegado de Gobierno , Álvaro Burgos; de la subdelegada de Gobierno, Manuela Parralo; Pilar Miranda como presidenta del Puerto de Huelva, representantes de grupos políticos, peñas taurinas y diversos estamentos sociales de la ciudad.Anoche tenía que recoger sus respectivos galardones la rejoneadora Lea Vicens el ganadero Juan Pedro Domecq y el matador de toros Miguel Ángel Perera.De la escueta nómina tan solo faltó la francesa Lea y desde luego por motivos personales más que justificados como así hizo llegar desde tierras galas.Tarde noche muy especial la que se dejó sentir por parte de cuantos sellaron su intervención en el mismo. La idea siguió siendo la misma: apostar por unos trofeos taurinos en estrecha colaboración a pesar de que el reloj de la pandemia dejara estancados esos actos con presencia de aficionados. Con la no asistencia de esta ciudad que es para quien en definitiva se han ido cursando en el tiempo estas veintiocho ediciones que ayer se completaban. Comenzó el acto con las palabras del propio anfitrión. José Luis García- Palacios se dirigió a todos los asistentes para dar la bienvenida y dejar sentado que este espacio de Caja Rural está abierto a la ciudad. “Es un orgullo que los organizadores de unos premios con tanta solera en Huelva como lo demuestran esas 28 ediciones del Cabezo, hayan pensado en nuestra casa para este acto. Estamos muy honrados de dar la bienvenida tanto a los triunfadores como a quienes han decidido acompañarnos esta tarde”.Tras su intervención la lectura del acta sellada el mismo día cinco de agosto de 2021, una vez terminada la feria y a criterio del correspondiente jurado.Quisieron los organizadores agradecer el gesto de Caja Rural y el comienzo protocolario de entrega de trofeos tendría su primera parada precisamente en la entrega de una placa de agradecimiento a la colaboración obtenida.Habían sonado acordes de piano al comienzo de protocolo de entrada. Manuel Moreno, un joven pianista del conservatorio onubense dejaba las primeras notas de su piano al tiempo que las figuras de Juan Pedro Domecq, Miguel Ángel Perera y el representante que la rejoneadora Lea Vicens había enviado ante la imposibilidad personal de hacerlo ella por estar solventando un problema de tipo familiar en tierras francesas.Con todo en su sitio colocado en suerte el acto tocó recordar la figura de nuestra compañera Ana Vives Casas. La periodista que se nos marchó sin permiso como diría su padre pero que dejó entre este mundo del toro sensaciones de gran aficionada y de su compromiso con la información taurina en este periódico.En el nombre de su familia hizo uno los honores de recogerla y de hacerla llegar a donde finalmente deba estar.La gala se metió ya en derroteros de buscar a los tres grandes triunfadores de las Colombinas 2021 y el primer nombre buscó entre los premiados el nombre de la rejoneadora Lea Vicens. En su nombre recogió el galardón Pablo García, responsable de redes sociales de la francesa y que vino a agradecer el trofeo y excusar a la rejoneadora autora de una tarde triunfal en la Merced sobre sus otros cinco compañeros de terna.El ganadero Juan Pedro Domecq Morenés argumentó su condición de triunfador a través del indulto y el juego que ofreció el toro numero 28 de Parladé el día 3 de agosto.Vitoreado ejemplar, de nombre y condición alcanzada entre el público de aquella tarde en Colombinas.El trofeo a Miguel Ángel Perera cerró la nómina de triunfadores. Una reducida nomina en función de la feria ofrecida que se vislumbró por aquella fecha sin publico.Miguel Ángel es un torero de especial singularidad en esta plaza, es el máximo triunfador de estos premios y con ellos mantiene sin duda una apuesta de apoyo que sin duda agradece siempre la organización.Ayer recogía otro más dentro de una edición muy especial como esta que sin duda precede a la que ya andan trabajando tanto Huelva Información el Corte Inglés en Huelva de cara a esas colombinas 2022 que ya andan asomando sus carteles con buen son. Fue el alcalde onubense quien cerrara el acto con palabras de agradecimiento hacia los organizadores que hacen posible uno de los actos sociales mas destacados de esta capital. Gabriel Cruz no dudó en esgrimir esa bandera del toreo, en defenderla y mostrar su convencimiento hacia el carácter taurino que ejerce esta tierra abogando por encontrar pronto los argumentos que carteles y pregón deben darle de nuevo a esta ciudad.”