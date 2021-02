Seis mil personas participan en la segunda feria transfronteriza de arte contemporáneo

Tras la celebración de la II Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo, desarrollada totalmente on line a través de la web www.feriatransfronterizadearte.com y teniendo como marco de referencia la ciudad de Tavira, la organización hace un balance muy positivo del alcance de los actos celebrados, habiendo registrado alrededor de 6.000 participantes a través de las visitas a la web e interacciones en las redes sociales tanto de la misma feria como de las Asociaciones que lo organizan. Los óptimos resultados han llevado a la organización a concluir la necesidad de que en próximas ediciones el evento se desarrolle de forma presencial, combinándolo con la retransmisión de los actos a través de Internet, todo ello con el objetivo general de fomentar las conexiones entre el arte del sur de España y Portugal y ayudar a su difusión.

A lo largo de cuatro días los internautas han tenido acceso a interesantes contenidos, disponibles en la página web hasta la próxima edición, entre ellos mesas redondas con artistas, críticos y expertos, así como actividades complementarias como conciertos, recitales poéticos, proyecciones de Videoarte, además de presentaciones, destacando la que llevaron a cabo Juan Cobos Wilkins y Juan Manuel Castro Prieto de su obra conjunta Luchino Visconti pasea por Riotinto, editada por la Asociación de Amigos de Olontia (disponible para su adquisición en https://amigosolontia.com/producto/luchino-visconti-pasea-por-riotinto/?v=04c19fa1e772)

Asimismo, se han puesto en valor las obras de los artistas participantes en la feria potenciando el diálogo entre los mismos. En esta edición, los artistas participantes portugueses fueron: Jina Nebe, Bertílio Martíns y Milita Doré en la categoría de Artes Plásticas; João Ribeiro, Rui Serra Ribeiro y Nuno Pinheiro, en Fotografía y Hernando Urrutia en Videoarte. Por su parte, el talento español queda patente con los fotógrafos Blanca Morales, José Ramírez y Luis Jurado, además de los artistas plásticos Inmaculada Salinas, Antonio Belmonte y Juan Manuel Seisdedos, finalizando con Miguel Ángel Concepción y Rocío López-Zarandieta como artistas de Videoarte.

La programación del evento comenzó el jueves 28 con la inaguración institucional contando con la intervención de la alcaldesa de Tavira, Ana Paula Martins, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martin Palanco, el presidente de A-NAFA (Asociación y Núcleo de Amigos Fotógrafos del Algarve), João Ribeiro y el presidente honorífico de la Asociación de Amigos de la Fundación Olontia, Pablo Sycet Torres. Seguidamente, se procedió a realizar una visita virtual guiada por las dos exposiciones paralelas: La fotografía madrileña en tiempos de la Movida con trabajos de los más importantes fotógrafos españoles de los años 80, y Nunca fui a Granada, compuesta por poemas de Federico García Lorca y Rafael Alberti convertidos en liricografías. Dicha jornada concluyó con el concierto de Vicky Vega & Mario Pousada.

La jornada del viernes se inició con la Presentación de los proyectos: Asociaciones y Fundaciones de arte contemporáneo en la frontera, a cargo de Vasco Vidigal (Asociaçao Artadentro) y Pablo Sycet (futura Fundación Olontia). Tras dicha presentación, Sycet dio a conocer la web de Asociación de Amigos de la Fundación Olontia y el Aula de Estudios Dinarámicos, que se aloja en www.amigosolontia.com.

Por la tarde, los internautas tuvieron oportunidad de disfrutar on line del Videoarte a través de las Proyecciones de las obras olhAR-TE na VIDA + olhAR-TE na MORTE x de Hernando Urrutia y Yo soy tu Biopoder de Rocío López Zarandieta y Miguel Ángel Concepción. A su fin, se inició una charla-coloquio sobre las dos proyecciones. A continuación se procedió a la proyección del documental sobre Fado Mariza and The Story of Fado, de Simon Broughton seguido del documental sobre flamenco 'Las idas y las vueltas’, de Manuel Correa, con Arcángel y Accademia del Piacere. Los actos del día finalizaron con el concierto de Luis Conceição.

En la jornada del sábado se desarrolló, la charla-coloquio La fotografía contemporánea y sus fantasmas, presentada y moderada por Joâo Ribeiro, con la participación de artistas portugueses y españoles, entre ellos José Ramírez, Luis Jurado, Nuno Pinheiro y Rui Serra Ribeiro.

Por la tarde, le tocó el turno a Poesía en la Frontera acto presentado y coordinado por Eduardo Vaz, participando en primer lugar los poetas del Algarve Tiago Nené, Pedro Jubilot y Eduardo Vaz, con la Ilustración musical de Muriel Piquart (Violonchelo) y en segundo lugar, con la presentación y coordinación de María Luisa Domínguez Borrallo, los poetas andaluces Bárbara Grande Gil, José Luis Piquero y María Luisa Domínguez Borrallo, acompañados por la voz y guitarra de Bárbara Grande Gil. La música continuó con la conferencia musical 'Antropomúsica de ida y vuela', a cargo de Raúl Rodríguez.

Ayer domingo, Juan Cobos Wilkins y Juan Manuel Castro Prieto presentaron su obra conjunta Luchino Visconti pasea por Riotinto, editada por la Asociación de Amigos de Olontia (disponible para su adquisión en los actos de la II Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo culminaron con la lectura de las conclusiones.

La II Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo ha contado en su organización con A-NAFA (Asociación y Núcleo de Amigos Fotógrafos del Algarve) y el Ayuntamiento de Tavira, además de la Asociación de Amigos de la Fundación Olontia, el Ayuntamiento de Gibraleón y la Diputación Provincial de Huelva. Asimismo, para el desarrollo del evento ferial, la organización cuenta con la colaboración de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Secretaría General de Acción Exterior.