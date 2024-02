El matador de toros Borja Jímenez recibe el homenaje de la peña taurina La Divisa

El matador de toros sevillano Borja Jiménez protagonizó la segunda de las charlas taurinas en Trigueros a cargo de la peña taurina La Divisa que también acogió en el papel de moderadora a la periodista Beatriz García.

La semana anterior el banderillero Fernando Sánchez lograba llenar el salón de actos del antiguo Convento del Carmen en una charla plena de amenidad y buen son para el espectador.

Anoche, Borja, quien recibiría al final del acto el Premio Nacional La Divisa al Mérito Taurino, también dejaría la impronta de personaje interesante a juzgar por ese gran número de aficionados que se sentaron a escuchar los lances y desenlaces de una vida torera, aún muy incipiente pero llena de interés en base a la intensidad de triunfos muy determinantes logrados durante el año pasado.

Otoño, Madrid y Victorino

Sin duda que esa sonada tarde de Feria de Otoño en Madrid frente a los toros de Victorino son parte vital de esa vida intensa que como torero le ha llegado a su octava temporada de alternativa.

“Así es el toreo, de estar parado a que un toro te ponga en funcionamiento solo media una tarde y estar preparado para cuando eso pase, que pasa.

Cuesta trabajo creérselo el que ahora no pare de recoger premios, homenajes, pero también es verdad que lo primero que me dijo el maestro Espartaco nada más terminar la temporada es que no pierda un solo día en prepararme para la que viene”, comentaba el joven torero quien junto a la mantenedora del acto remató en ese aplauso al diestro David de Miranda, presente en la sala. “Las circunstancias no han hecho justicia con David en Madrid después de aquella gran tarde de San Isidro. Estoy convencido de que al igual que yo David tendrá ese momento que merece vivir como torero”, dijo el de Espartinas.

Borja Jiménez abundó sin duda en lo que ha significado la divisa de Victorino para vivir este momento que está disfrutando.

“Tenemos hechas grandes ferias como Castellón, Madrid, Sevilla y en todas ellas estoy con Victorinos. Es sin duda un auténtico privilegio porque desde luego todas las figuras la quieren y se apuntan con ella y además es un toro que exige oficio, decisión y cabeza pero también te da mucho cuando te encuentras con el fondo bueno que tiene la ganadería. Después, orgullo porque es la ganadería que a mí me ha sacado para adelante. Fíjate -comentaba el torero a Beatriz García- que ese toro que me encumbra esa tarde en Madrid se llamaba Paquecreas. Casualidades de la vida” decía el joven Borja.

A pesar de esa tarde determinante de Madrid Borja señaló la tarde de Pamplona frente a los toros de Escolar como “el punto de inflexión de mi temporada porque fue de superación pero también de que todos los compañeros de profesión me empezaran a respetar. Nunca había toreado los toros de Escolar como tampoco había toreado nunca Victorino. Imagínate como se queda esa tarde para mí cuando le pega una cornada a un compañero que es especialista en esos toros, que tiene más profesión que nadie. Imagínate. ¿Que por qué me fui a toriles a esperar lo que saliera? pues por eso; porque era tirar la moneda, sí, pero también la forma de superar todo lo que había en mi cabeza”.

Espartaco también en la noche. “Con Juan Antonio tengo la suerte de poder hablar ahora todos los días y haberlo tenido a mi lado mucho tiempo de mi vida. A Antonio, su padre, a su familia entera, lo que le debemos es que nos ha enseñado el oficio, sí, pero principalmente todos los valores que encierra el ser torero y el respeto con el se deben de cuidar siempre”.

Rematando

En el horizonte queda aún ese acto que cierre la trilogía de charlas en torno a protagonistas de la Fiesta. Será el próximo 23 de febrero teniendo como protagonistas del mismo a los ganaderos del hierro de Julio de La Puerta quienes a juicio del jurado de esta peña taurina vinieron a nombrarlo como el ganador del décimo segundo Premio Nacional La Divisa a la ganadería más destacada de la pasada campaña.

El acto será conducido por el comentarista taurino Pepe Ruciero.