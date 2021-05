“He hecho sacrificios, pero estoy orgullosa”

A los ocho años ya cantaba por saetas en la calle y con once ya se estaba formando en piano y música recibiendo clases en el Conservatorio Provincial de Huelva. Con 19 ganó su primer premio, en el II Concurso de Fandangos “Nerva en Sevilla” y desde entonces ha enlazado un reconocimiento tras otro. Segundo Premio en el VII Concurso de Fandangos “Paco Toronjo” de Alosno -solo el nombre ya impone-, tercer premio en el XXIX Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’, Semifinalista del LII Certamen Internacional del Cante de las Minas de La Unión, primer premio en el Concurso Nacional de Saetas Virgen de la Piedad de Cartagena… y así varios más hasta que llegó su consagración de la mano del popular programa de televisión 'Yo soy del sur', de Canal Sur Tv, que ganó en 2018.

Aunque en realidad su consagración está por venir todavía, pero no será muy tarde. El próximo domingo, día 30, el Teatro de los Remedios de Sevilla, en el barrio de Triana, le abrirá las puertas para que pueda presentar al gran público el (duro) trabajo realizado en el último año que, a la vez, es un sueño cumplido, un deseo, una determinación y un premio: su primer disco. ‘Contigo’ es la presentación discográfica de Ana de Caro, diez canciones en las que se mezclan las sevillanas, los fandangos y cantes de Huelva, las canciones comerciales e incluso baladas de aires pop y que ha contado con la participación de lo mejorcito del panorama musical onubense y andaluz. Diego Magallanes, Ale Romero, Domi Serralvo, Francis Cruzado, Chico Perez, Los Mellis en los coros, Manuel Marvizón como arreglista o -ahí es nada- seis cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otros muchos. Cada canción es un mundo, y por eso en el disco suenan flautas, guitarras flamencas y eléctricas, bajos o un piano de cola, y por eso en la presentación del día 30 habrá prácticamente de todo, desde la bata de cola hasta una gorra rapera y, sobre todo, “mucha, mucha emoción”.

Las circunstancias no han sido las que Ana de Caro hubiera deseado (ni Ana ni nadie), ni para la presentación ni para la creación de su disco. No ha podido presentarlo en Huelva, en su tierra, en su Gran Teatro, por problemas de agenda, pero por suerte estará ahí al lado para enseñar a todos que ‘Contigo’ es (además de “una palabra bonita, muy cariñosa y que me caracteriza mucho a mí y a mis fans”) un discazo.

Para Ana no es álbum cualquiera por muchas cosas. La primera, por ser el primero, claro. La segunda, porque lo ha hecho ella. Entero. Sin discográficas ni patrocinios de por medio.

Ella ha compuesto los temas, los ha hecho a su gusto y ha pagado toda la producción de su propio bolsillo. “Ha sido un trabajo muy duro porque he tenido que aprenderlo todo y hacerlo rápido, desde el papeleo con la SGAE hasta la elección de los temas”, resume la cantante, que comenzó a preparar sus propias canciones poco antes de que el coronavirus estallara a todos en la frente: “antes del confinamiento, mi madre me dijo que, ya que escribo fandangos, podría intentar ponerme a hacer sevillanas. Si te digo la verdad al principio no creí que pudiera hacerlo, que sería muy difícil, pero ella insistió y empecé a componer”. Luego llegó el encierro y también una pausa en el camino que acababa de iniciar, pero hace un año volvió a coger lápiz y papel y empezaron a salir los temas que a posteriori compondrían su disco. “Nunca pensé que podría escribir diez canciones y al final acabé con trece”, se sorprende de sí misma, aunque desde el principio tenía claro cuál de todos ellos sería el primer adelanto de ‘Contigo’: “estaba segura, porque la situación que hemos vivido necesitaba algo así, que sería una canción alegre”, y así llegó ‘Dime lo que quieres’.

El camino ahora no será nada fácil. Ana de Caro lo sabe. No son buenos tiempos para la música (si alguna vez lo fueron, ahora son peores), y menos aún para los artistas noveles. “La música está quemada por las plataformas digitales”, afirma categórica. “Un músico cualquiera (sea un vocalista, un instrumentista, un compositor…) está abocado, y me parece muy triste, a que sean necesarias miles y miles de visualizaciones para poder recoger algo, el más mínimo sustento económico, por su trabajo”. De momento, la artista ha llevado únicamente sus singles a las plataformas, mientras que el disco completo está disponible en Amazon y en su web anadecaro.com (desde aquí lo envía firmado y dedicado). Toca esperar, por tanto, “a que empiecen los conciertos y el movimiento, pero aquí estaré cuando sea”.

El primero está al llegar. La presentación de ‘Contigo’ el día 30 en un concierto en el que Ana no va a estar sola. Con ella estarán “grandes músicos y profesionales de Huelva y Sevilla”. Francis Cruzado a la guitarra, Juanma Ruiz al bajo, Miguel Ángel Bermúdez ‘El pelo’, al piano y teclados, Laura Rubiales al violín y Pablo Nuñez en la percusión. También habrá artistas invitados, como Rancapino Chico o La Carlotas, y sobre todo la figura más importante. La esencial. La que la anima y le da fuerzas y le inspira, su madre: “seguro que será muy emocionante, es todo un orgullo para mí”, como lo es su disco, no ya por ser el suyo, sino por haberlo hecho ella con “un gran sacrificio, que no sé si gustará o no, si habré acertado o no, pero es completamente mío”.