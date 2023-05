Toros Huelva: “Siempre me he sentido a gusto frente a cualquier tipo de toro”, dice Alejandro Conquero

Es el último matador de toros choquero. Su territorio es Huelva pero si en algo tiene aval este veinteañero es que los caminos del toro se los ha currado fuera de la zona de confort. Novilladas duras y correosas en pleno Valle del Terror le dejaron oficio y orgullo. Es posible que para los sensibles ese orgullo pueda parecer molesto, pero eso es solo para los sensibles porque este tipo desmonta cualquier sensación de superficial cuando en la distancia corta sorprende hablando de la vida y sus motivaciones profesionales. De aquí hasta el final, éste es Alejandro Conquero.–Cortegana. Casi final casi de temporada. Cuadri... la experiencia no deja de ser casi religiosa. ¿Que se percibe frente a ese toro tan diferente por todo y cómo te ves tú?–Fundamentalmente sentimientos de superación. De querer demostrar al público, a la gente que está cerca e incluso a mí, esa capacidad de superación que debe tener un torero joven como es mí caso. No era fácil pensar en esa tarde principalmente porque todo estaba empezando, sabes que la corrida va a ser muy exigente; que tienes que apostar porque tú has elegido ser torero y torear es el premio. Esas situaciones de presión me vienen muy bien. Me manejo con ellas y por eso lo viví como una tarde muy ilusionante.–Superación ... tu paso con el utrero no fue de aliviarse. Hubo muchas tardes con ese tipo de divisas que piden cosas y tienen volumen de toro.–Nunca he rehuido encastes ni el toro por grande que haya podido ser. Siempre que se ha presentado una oportunidad he dicho que para adelante; no he visto nada más que otra oportunidad de torear que es para lo que vivo y porque además pienso que un torero debe ser torero con lo bueno y también con lo que es más complicado, complejo, porque ahí está la emoción del toro.–Te pregunté en aquel debut sin caballos en La Merced que cúal era tu modelo. Contestaste: yo no tengo modelos. ¿Sigues pensando lo mismo?–Sigo pensando lo mismo. Yo no quiero parecerme a nadie toreando pero sí que me gustan ciertos toreros - “Morante es el que más”- pero no intento asemejarme a su toreo ni al de nadie. Simplemente intento aprender de cada uno. A veces hasta de algún aficionado que te pueda enseñar algo y eso incluirlo a mi toreo. Pero después, modelo, ninguno.–Pues tiene usted una foto de Juan Belmonte sobre la pared de su casa…–(Sonríe el torero) Casualidad. Queda bien pero no es un referente Belmonte. Tampoco lo es.–Sí es un referente ese día de la alternativa en Huelva. Cartel gordo, importante; tu casa y compañeros de lujo. –Deja sensaciones muy buenas. Más que por lo que pudiera pasar, por los muletazos que se pudieran pegar o la faena que dejara hecha, más que por todo eso lo es por mis sensaciones de cómo afronté ese día importante; el llegar a quitarme la presión y disfrutar plenamente de mi alternativa. Recuerdo eso como reto superado porque esos días son complejos para un torero, todas las miradas están puestas en ti. Superar aquello fue lo mejor de aquella tarde.–Muchas veces la mente necesita retornar a aquella primera vez del encuentro con la afición, con el animal.–Sí. Tengo ahora veintiocho años y han pasado catorce de aquel primer tentadero donde salgo a ponerme delante de una vaca. A partir de ahí esa sensación me encantó y ya no me ha dejado.–Alternativa. Llegas a esa meta. Este año empiezas con Sanlúcar….sensaciones.–Bonitas. No he notado el paso de novillero a matador de toros porque el volumen no asusta. Es una nueva etapa que deja mucha ilusión porque uno aspira cuanto menos a hacerse matador de toros y ya lo soy.–¿Y desde ahí a que se aspira?–A llegar a un sitio importante, pegar un zapatazo fuerte y que eso sea la llave que abra la posibilidad de torear en plazas y ferias grandes; a destacar en una profesión difícil pero bonita como es esta.–¿Y eso cómo se hace?–Viviendo plenamente para el toro. Trabajando mucho, mucho la mente; también el cuerpo, cuidar la alimentación, crecer técnicamente; pulir esos defectos que sabes que tienes. Hay una cosa que ayuda a que todo esto sea importante y es la madurez emocional que te va llegando. –Repites la palabra mente. ¿Tan vital es para ti esa herramienta?–Mucho. Yo cuando voy a estar bien lo sé desde mucho antes de ir a la plaza. Cuando no voy a estar bien, también lo sé (sonríe). Para mí es vital el hecho de que mentalmente vaya bien porque de ahí depende la tarde.–Te pregunté antes qué te gustaría que pasara….ahora te pregunto que no te gustaría que pasara... ¿qué sería eso que marcara la decepción?–El que después de tanto camino no salieran fechas, que no se pudiese entrar en esas fechas importantes de ferias y no haya lugar para un torero nuevo como soy yo; que en definitiva se vea un poco frustrada la carrera. –Emprendes en unos días proyecto en Perú. Apuesta importante, dura; de adaptación a muchas cosas…–Está bien, me gusta; me van los retos, las cosas nuevas, ese tipo de experiencias donde la incertidumbre te pone a prueba en tu personalidad. Voy muy ilusionando.–¿El planteamiento es?–En principio vamos para dos corridas y luchar por que salgan más. Vamos en principio para diez días pero si todo marcha pues alargaré la estancia. Toreo el 25 y 26 de mayo.–Las maletas andan preparadas; bromeamos entre esos ‘miedos’ del avión o el estar delante de un toro…–Siempre delante de un toro hay una intensidad distinta a cualquier otra faceta de la vida. Siempre se aprende de las experiencias duras, de las emociones complejas; esa es la mejor escuela en general; por supuesto que los errores te dejan uno de los mejores aprendizajes que puedas tener.–¿Proyectos de temporada?–No sé cuál sería ese número óptimo de festejos en esta temporada. No sé qué es lo perfecto en mi primera temporada de matador. Unas catorce o quince corridas sería lo suyo más ese número aquí en España sé que está complicado. Estoy pendiente de Huelva, de mi feria. Se han tenido contactos más bien de calle con la empresa. Hasta el momento nadie nos ha dicho que sí y tampoco nos han dicho que no. –Te ha defraudado alguien?–Al final eso es algo complejo de interpretar. Sí, porque a veces esperas cosas de la gente que después no llegan. No, porque cada uno es como es y desde ese punto de vista no pienso que me lo esté haciendo a mí por ser yo sino porque cada uno es como es. Intento no tener en cuenta muchas cosas que pasan e intento comprender que también las personas pasan por momentos malos y posiblemente esa vez te ha tocado a ti. No vivo en el rencor y estoy bien así.