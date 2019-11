Susan Santos estrena la nueva imagen del Auditorio de la UHU

La Universidad de Huelva (UHU) estrenó su recién remodelado Auditorio, situado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), con la actuación de la reconocida artista Susan Santos, considerada como una de las más poderosas blueswomen de toda Europa. La guitarrista y cantautora pacense deleitó al público que se dio cita en el Auditorio de la Onubense con su modo particular de entender la música, “una mezcla de estilos como el rock, el country o el blues”, indica la propia artista, que acogió esta actuación en Huelva “con muchas ganas” y se fue “encantada” por la acogida que le brindó el público onubense.

En el marco del ciclo Cantero Rock de la Universidad de Huelva, Susan Santos ofreció a los asistentes un amplio repertorio de temas de sus cinco discos, fundamentalmente del último, denominado No U Turn (Prohibido cambiar de sentido), lanzado a principios de este año por esta eléctrica vocalista de Badajoz nacida en 1981.

Su gran pasión por la música le llevó a aprender, de forma autodidacta, a tocar la guitarra y cantar. Tras pasar por varias formaciones, en 2009 se trasladó a Madrid y creó bajo su nombre, Susan Santos, su proyecto más enérgico, un power trío que mezcla blues, rock y pop.

En 2010 grabó su primer disco con el nombre de Take me Home (Grasa Records) y vive un año intenso de conciertos en clubs importantes y en diferentes festivales internacionales donde ha compartido escenario con Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous Thunderbirds, Joe Louis Walker y Buddy Whittington. También estuvo tocando en Chicago en clubs como Buddy Guy Legends, Rosa’s Lounge, Kingston Mines, B.L.U.E.S y tocó junto a Sugar Blue (armonicista de Rolling Stones) y bluesman de prestigio en Estados Unidos.

En abril de 2012 comenzó gira por Europa y se convirtió en guitarrista en diversos programas de televisión. Actualmente participó como guitarrista en el espectáculo teatral The Hole 2 en el Teatro La Latina de Madrid. La actuación de Susan Santos supuso el estreno del Auditorio de la Universidad de Huelva tras las obras acometidas en este espacio y en el conjunto de la ETSI, donde el Servicio de Infraestructuras de la Onubense invirtió más de 170.000 euros.

Concretamente, en el Auditorio, la Universidad procedió a la colocación de un telón contraincendios, con el que se permite, en caso de una emergencia por fuego, separar el patio de butacas de la caja escénica, así como a la motorización de la puerta trasera, de manera que también sirve como vía de escape adicional para personas que estuvieran en el escenario en el momento de producirse la emergencia.