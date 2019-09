Sin lote y sin espada Emilio Silvera se va de vacío de los Navalmorales

Solvente actuación de Emilio Silvera ayer tarde en la localidad toledana de Los Navalmorales frente a dos novillos de muy diferente condición. En realidad el onubense se estrelló ante un “novillo con poquita fuerza, que ha tenido mucha nobleza como ha sido este de La Guadamilla pero en realidad esas condiciones no son propicias para llegar al tendido y el esfuerzo se ha quedado todo en una buena faena porque la verdad es que he estado a gusto pero no ha llegado al tendido todo lo que ha pasado ahí abajo sobre el albero”. No atraviesa precisamente Emilio una buena racha con la espada, se le han marchado méritos importantes en la temporada precisamente por culpa de ese aspecto y ayer volvió a pinchar en su primera faena de un festejo que compartió con los novilleros juan Cervera y Montero. En el mismo se lidiaron dos toros de Monteviejo y otros tantos de Fuentespino y La Guadamilla.

Precisamente Silvera dejaba sus sensaciones sobre la segunda faena a un astado de Monteviejo. “Ha sido totalmente imposible poder hacer nada ante un novillo que literalmente se me ha parado desde el comienzo de la faena. Realmente no es una tarde para estar satisfecho porque me ha faltado toro en mi primero y yo no he resuelto con la espada. A ver si mañana en Azuqueca esto cambia”, comentaba Emilio.Ese ´mañana’ que decía el torero es en el tiempo presente hoy porque es hoy cuando Silvera cumplimenta paseíllo en la taurina localidad guadalajareña frente a una novillada del hierro de Fuenterroble, una ganadería de la provincia alcarreña con pura procedencia Victoriano del Río. Silvera cerrará temporada el próximo 22 de septiembre en la plaza de Almodóvar del Campo con utreros de Villamarta.