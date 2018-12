Javier Perianes regresa mañana al auditorio del Museo Picasso de Málaga

El auditorio del Museo Picasso Málaga recibe de nuevo al pianista onubense Javier Perianes, uno de los artistas españoles más destacados en la escena internacional, en un concierto en el que deleitará a sus seguidores con obras de Chopin, Debussy y Falla.

La cita será mañana a las 20:00, en el tercero de los ocho recitales que componen el actual XII ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Las entradas para esta actividad, que se enmarca en los actos de celebración del 15 aniversario del Museo Picasso Málaga, están disponibles en las taquillas y en la web de la pinacoteca.

La primera parte del concierto estará dedicada íntegramente a Frédéric Chopin (1810-1849), comenzando con los Nocturnos op. 48, una obra solemne terminada en 1841. Están dedicados a Laure Duperré, hija del almirante Victor-Guy Duperré y una de las alumnas preferidas de Chopin.

Perianes ha sido distinguido con el Premio Nacional de Música 2012, el de Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA) o el Premio Plaza de España 2018

Así, el primero de ellos, el Op. 48 No. 1 en Do menor, es uno de los Nocturnos más largos y más dramáticos, que emana un infinito dolor. A continuación sonará la Sonata No. 3 en Sí menor op. 58, dedicada a la condesa Emilie de Perthuis, una sucesión de bellezas tocada de un encanto soñador y poético que la convierten en la más lograda y completa de las sonatas chopinianas, han detallado desde la pinacoteca a través de un comunicado.

La segunda parte del recital comenzará con una selección de los Préludes de Claude Debussy (1862-1918), a quien Perianes rinde homenaje en su recién estrenado trabajo que salió a la venta a finales de noviembre de este año.

Compuestos entre 1909 y 1913, los veinticuatro Préludes de Debussy, que recibieron este nombre en honor a los Preludios de Chopin, marcaron definitivamente el pensamiento pianístico del compositor francés. El aire de estas piezas varía enormemente entre ellas, pasando de la profunda calma al misterio o a la explosividad.

Por último, el recital cerrará con varias piezas de El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946), una obra de marcado acento andaluz tanto en lo musical como en lo literario, cuyo libreto cuenta la historia de una muchacha gitana llamada Candela incapaz de olvidar a su amado, un gitano malvado y celoso. Es considerada una de las obras más importantes de la música clásica española.

El pianista onubense ha ejercido su carrera profesional en cinco continentes con conciertos que le han llevado a algunas de las salas más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas.

La temporada 2018-2019 Perianes contempla una gira por España con la London Philharmonic Orchestra, así como actuaciones por Australia y Nueva Zelanda y un tour por los Estados Unidos en el que estará acompañado por la Orpheus Chamber Orchestra que finalizará en el Carnegie Hall de Nueva York. En recital, realiza una gira por Europa que le llevará a ciudades como Londres, París, Fráncfort, Oslo o Barcelona.