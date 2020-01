Hinojos borda una bonita jornada taurina

Hinojos, su peña taurina en favor del novillero Diego Vázquez, celebró la segunda convocatoria de sus jornadas taurinas. Salón de los Centenales, lleno con entrada muy grata de cara a la taquilla y una mesa a la que a uno le habían encomendado el despeje de plaza y por aquello de enjaretar lo mejor posible una mesa muy diversa en cuanto a componentes pero que argumentaba antes de su comienzo dos bajas significativas en el cartel. La de un Andrés Romero actuando en México y la de David de Mirada a quien una exhaustiva preparación de cara a su inminente presencia en los ruedos le hizo no estar. De cualquier forma tenía el caldo suficiente fundamento para no defraudar y no lo hizo. Una hora y media de charla en torno a una mesa muy variada de nombres como pueden ser los del matador de toros sevillano Rafa Serna, la del ganadero Fernando Cuadri, maestra Nati una de las más cotizadas sastra de toreros, el propio alcalde de la localidad, Miguel Ángel Curiel y el novillero local Diego Vázquez, autentico revulsivo de cuanto se cuece ahora mismo, taurinamente hablando, en esa localidad.Diversidad pero con una amalgama muy especial como la que le otorgaron con sus intervenciones cada uno de los participantes sabiendo hacer de su trabajo un permanente homenaje a la Fiesta.Si el acto merecía un broche brillante, un colofón a cuanto de esmero se había procurado montar, ese era el de la asistencia de público. La hubo y de forma brillante en cuanto a su participación, interés y respeto con el que siguió las palabras que de cada uno de los invitados. En la de ese conocimiento con el que embelesa Fernando Cuadri hablando de toros, esgrimiendo teorías, argumentando sapiencia junto a la normalidad personal que suelen tener los grandes. Hora y media donde aquilatar que la juventud de Diego Vázquez tiene un fundamento que le empuja a no desmayar en el empeño y ese fundamento no es otro que esa masa fuerte y compacta de paisanos que no le falla.Una delicia compartir con Serna el relato más íntimo de su tarde cuadris en Huelva.Un descubrimiento como el bucear en ese oasis de libertad y respeto que esgrime un alcalde joven como Miguel Ángel Curiel cuando trata sobre la Fiesta como regidor pero también como aficionado.Y una pasión: la que despierta la maestra Nati cuando describe a un Curro Romero muy joven plantado en el taller de su madre esperando un traje blanco para su confirmación en Madrid que ella remató. Retazos de una vida dedicada a soñar trajes para los toreros. Podría argumentarse que faltó tiempo, pero ya saben los aficionados que las buenas faenas son de pocos muletazos pero con enjundia y si algo tuvo esa mañana lluviosa de ayer sábado en Hinojos fue precisamente enjundia, torería y pasión. Todo un regalo para quien tuvo el honor de ser alguacilillo de ese importante cartel.