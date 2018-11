Los problemas de llegar a los 40 y afrontar el paso del tiempo

El realizador argentino Hernán Guerschuny vuelve a Huelva con una historia de parejas, tras su paso hace dos años con su anterior película, Una noche de amor. Dice que cuando se dirige cine, “la mejor estrategia es hacerlo de las cosas que se conocen”. Y recurre a la vida cotidiana, “que a veces es también una épica, una aventura muy grande”. “El cine está muchas veces preocupado por los grandes sucesos de la Historia pero a nosotros nos interesa acercarnos a estas personas, a sus demonios y sus contradicciones”.

Guerschuny se refiere al relato que codirige con Jazmín Stuart en Recreo, filme en el que, destaca, ha podido contar con “los seis mejores actores de su generación” en Argentina, incluida Carla Peterson, protagonista de Una noche de amor y “tal vez la primera actriz argentina del momento”.

El grupo lo componen tres parejas que se enfrentan a la crisis de los 40, a “ese momento de desencanto o aceptación”, en el que “tienes que entender que has vivido más de lo que te queda, que ya no vas a llenar estadios con tu banda de rock, o saber que también es momento de empezar algo”. Es en Recreo un acercamiento a esos personajes “tan preocupados por sus problemas de burgueses neuróticos pero si alejas la cámara ves que no son tan importantes”.

Guerschuny asegura que la dirección conjunta con la directora y actriz Jazmín Stuart enriquece el resultado de la película por “el equilibrio entre la visión masculina y femenina”, y también por controlar “el ego” del director.