‘Devil May Cry’ llegará en verano a Nintendo Switch

El pasado 8 de marzo se puso a la venta Devil May Cry 5, la más reciente entrega de la mítica serie hack-and-slash de Capcom, y un título que consiguió sorprender tanto a crítica como público de PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Ahora, la compañía nipona acaba de anunciar una vuelta a los orígenes: el primer y original Devil May Cry llegará en verano de 2019 a Nintendo Switch, la consola híbrida de Nintendo, que lo recibirá en formato digital.

Por el momento se desconoce si esta nueva versión será, o no, una remasterización de su versión original para PlayStation 2; aunque cabe destacar que en 2012 se lanzó Devil May Cry HD Collection, una remasterización de la trilogía original que llegó a PC, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One.

Para aquellos que no lo conozcan, Devil May Cry cuenta la historia del cazador de demonios Dante, hijo de Sparda, quien decide comenzar una lucha contra demonios y otros enemigos demoníacos con el fin de ajusticiar el asesinato de su madre y su hermano.