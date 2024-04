Curro Díaz y David de Miranda frente a los de Cuadri el 20 de abril en Palos

Curro Díaz, Miranda y por medio los Cuadri. Taurina de Buendía ha hecho acopio de arsenal importante para celebrar al patrón palermo y así se anuncia para el día 20 de abril esa determinante cita en el Coso del Descubrimiento.

Hay golondrinas por el aire en Juan Vides. La primavera acompaña con su luz y un manojo de aficionados, autoridades y peñistas anda mirando de frente a dos torerazos en ese patio donde después de las tientas se volvía cada tarde a tomar la cerveza y el picadillo; en ese patio digo, ayer había ambiente riguroso y protocolario donde obtener cada uno su papel en la escena. Una secuencia que fue desarrollando desde el atril el compañero Javier García Baquero. Sabe hablar bien cuando llegan estos momentos y ayer fue capaz de dejarle al acto una elegante secuela de imágenes. Entre ellas la del aplauso a Miranda por su reciente triunfo en Sevilla.

Mesa amplia de invitados; novedoso el escenario porque han sido pocas veces las que la escena ha salido de esa Casa Museo de Martín Alonso Pinzón.

Hablaron los toreros; Curro, para explicar esa sintonía que siemre ha sentido a favor del toro de Cuadri. “En mi vida torera siempre ha tenido importancia esta divisa. Es un toro que se define pronto y a mí me gusta. Es una tarde de compromiso con un compañero que aprieta de veras”.“Una tarde de compromiso y responsabilidad. Esos dos factores son los que nos hacen sentir vivos a los toreros”, expresó David de Miranda. “Sé que en algún momento Cuadri y yo llegaríamos a encontrarnos y me parece muy bonito que sea en este momento”, expresó el triguereño.Minutos antes el empresario Jorge Buendía había hablado de lo fácil que le habían puesto los toreros tirar para adelante. “Estos dos toreros están anunciados el mismo día 28 de abril en Madrid con lo cual no creo que nos hayamos equivocado al darle importancia a este cartel”.

Ambiente de lujo en ese patio con varios alcaldes, entre ellos el triguereño Vidal Blanco, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, el empresario y apoderado, José Luis Pereda y dos delegados de la Junta: Medio Ambiente y Agricultura. Éste último en la mesa y presidiendo. Álvaro Burgos se distingue especialmente por su cariño y aprecio al mundo del toro. No se olvidó de nadie a la hora de expresar agradecimientos y valores. A los Cuadri con toda razón. “Sois santo y seña y ejemplo de compromiso con toda la tauromaquia”, expresó Burgos.

Agradecimiento por parte de Luis Cuadri al empresario. “Vamos con ilusión a una plaza que ha demostrado sobradamente hacer las cosas bien. Tiene trayectoria y eso nos sirve como referencia. Ojalá los toros se acuerden de todo el esfuerzo que ponemos en ellos”, sentenció el ganadero.El broche en el turno de palabra llegó por parte del alcalde palermo. Carmelo Romero recordó la apuesta de su ayuntamiento cuando “no soplaban vientos favorables a la Fiesta. Nos mantuvimos firmes y ese es el fruto que recogemos y recogen los aficionados.

Es una apuesta magnífica por parte de Buendía que nos sorprendió al momento de abrirla. Quien nos trae los toros cada año es nuestro patrón, San Jorge”, explicó Romero quien además expresó agradecimiento a todos cuantos ayer se dieron cita en esa presentación.