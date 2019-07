Alejandro Ibáñez define a Chicho en su homenaje como un "gran entretenedor"

Los jardines del Hotel TUI Family Life Islantilla acogieron este sábado la Gala de Inauguración de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna– Islantilla Cinefórum, una muestra que durante dos meses traerá a sus pantallas la mejor producción audiovisual independiente del último año en este rincón del Atlántico compartido por los municipios onubenses de Isla Cristina y Lepe.

Conducida por los jóvenes actores Sandra Blázquez y Gonzalo Ramos, en el transcurso de la gala tuvo lugar la entrega del Premio Francisco Elías a título póstumo al director de cine y realizador de televisión Narciso Ibáñez Serrador, cuando se cumple un mes de su fallecimiento. El tributo contó con la presencia de las actrices Silvia Abascal y Emma Ozores, quienes arroparon al hijo del homenajeado, el también director de cine Alejandro Ibáñez Nauta, en el momento de la recogida del preciado galardón.

Silvia Abascal agradeció públicamente a Chicho haber sido el director que la descubrió como actriz, “Chicho era un jefe muy exigente, pero sabías que lo era desde el conocimiento, desde la experiencia, no desde el capricho; era un director que respetaba profundamente a los actores, los amaba, los buscaba… en toda mi trayectoria profesional posterior, ningún otro director me ha hecho una prueba tan minuciosa y dedicándome tanto tiempo como la que me hizo él”.

Subrayó que “sin duda, ha sido y es una de las batutas más inspiradoras que ha habido en nuestro país, y con sus historias inteligentes, turbadoras, con su sentido del humor, consiguió lo que ningún otro realizador ha logrado hasta ahora: reunir a las familias cada semana en una cita sagrada y compartida para disfrutar de su trabajo”.

Emma Ozores, por su parte, recordó su experiencia trabajando como guionista y actriz a las órdenes de Ibáñez Serrador: “Chicho ayudó muchísimo a esta profesión, porque dio oportunidades a muchos actores que con él se convirtieron en auténticas estrellas; va a ser muy difícil encontrar a otro creador con tanto talento, pero afortunadamente tenemos todo su legado, y tenemos también a un heredero, su hijo Alejandro, que también es director, y estoy absolutamente convencida de que el talento se hereda, y que nos va a dar muchas satisfacciones porque la saga continúa”.

El hijo del homenajeado, Alejandro Ibáñez, recogió el premio honorífico, consistente en una escultura obra del artista onubense Xema Cejudo, de manos del vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, quien subió al escenario acompañado por el primer teniente de alcalde de Lepe, Adolfo Verano. Ambos municipios conforman la Mancomunidad de Islantilla, entidad organizadora del Festival Internacional de Cine bajo la Luna.

Alejandro Ibáñez agradeció a la muestra de Islantilla haber tenido a bien “reconocer el trabajo de mi padre, que lo ha sido todo para mí, y al mismo tiempo ha sido como un padre para todos, por lo que en alguna medida, me siento parte de una gran familia y muy arropado por todos esos profesionales que trabajaron con él”.

Definió a su padre como “un gran entretenedor, porque en esencia, eso es lo que él amaba: entretener a los demás, con risas, con lágrimas, con miedo”. El hijo de Chicho, quien recientemente ha terminado su primer largometraje, también catalogado dentro del género de terror, confesó cierto alivio por poder estrenar su película “sin la presión de tener al gran maestro que era mi padre supervisando el resultado final de mi trabajo, porque muy probablemente me habría enviado a la mierda… aunque estoy seguro de que allá donde esté, igualmente encontrará la forma de hacerlo”, bromeó.

La gala de inauguración sirvió como antesala para dar a conocer los contenidos de la nutrida programación de esta edición del Festival de Islantilla, desgranando cada uno de los ciclos y actividades paralelas que conforman una de las ofertas culturales más amplias de toda la temporada estival onubense. Entre las personalidades de la industria audiovisual asistentes a la gala figuraron, además de los mencionadas Silvia Abascal, Emma Ozores, Sandra Blázquez y Gonzalo Ramos, los también actores Luichi Macías y Juan Anillo.

El Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla cumple este verano doce ediciones con una salud envidiable en manos de los miles de espectadores que han pasado por las butacas de sus proyecciones al aire libre, muchos de los cuales constituyen ya un público fiel que año tras año acude para disfrutar de las variadas propuestas que esta muestra exhibe en sus valientes pantallas.

Hoy, a las 22:30, dará comienzo la Sección Oficial a Concurso con la proyección del documental chino Animal World, dirigido por Lam Can-Zhao. Será el primero de los doce largometrajes que compiten por el Premio Luna de Islantilla, junto con otros cien cortos procedentes de los cinco continentes.