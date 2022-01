Los vecinos de Santa Marta de Huelva denuncian la demora del renovado parque infantil

La Asociación de Vecinos Los Jardines de Santa Marta denuncia la demora de las obras de renovación del parque infantil del barrio, una actuación incluida inicialmente en el proyecto de remodelación del área peatonal de la barriada, enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). La rehabilitación de los viales de la zona peatonal finalizó en enero de 2020 y dos años después aún no se ha intervenido en el área infantil, ubicada junto a la sede vecinal.

El presidente de la asociación de vecinos, Gonzalo Castellano, que ha manifestado el malestar que hay en el barrio por el retraso en el inicio de la renovación del parque infantil, ha comentado que “iba todo la mar de bien, estaba todo encauzado, se iban a empezar las obras a primeros de noviembre pero faltan aparatos de juegos, que deben ir acoplados en el parque infantil, metidos en el césped artificial que se va a colocar, y hasta que no estén todos los equipos no se puede empezar, con lo cual se retrasa el comienzo hasta final de enero o principios de febrero”.

Castellano ha recordado que esta intervención “estaba incluida en el proyecto de pavimentación de la zona peatonal, en la Edusi, pero se quedó fuera al final, es lo que quedó pendiente”. Ha señalado que la renovación del parque infantil va unida a la de la plazoleta, “está todo conectado”. Ha explicado que “tenemos el proyecto y va a quedar muy bonito, estamos deseando que se haga”.

No obstante, el representante vecinal ha apuntado que hay ciudadanos incívicos que dejan que sus mascotas utilicen el parque infantil, que es actualmente de terrizo, como pipi-can, y no recogen los excrementos de sus perros, “falta educación ciudadana, hay enfrentamientos entre los padres de los niños y los propietarios de perros cuando se les llama a estos la atención”, por lo que pide más vigilancia policial y que se pongan sanciones, si no “va a haber problemas, va a ser una guerra”.

Desde el Ayuntamiento de Huelva indicaron a Huelva Información que las obras de renovación del parque infantil salieron a licitación el pasado mes de octubre y “ahora se está en la cualificación de la información entregada por la empresa que ha conseguido la mayoría de puntos”.