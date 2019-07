Ya no vale “comunicar a” sino “comunicarse con”

A más fans, más votos (síndrome de Roberto Carlos): otro error. No importa el número de seguidores, sino cómo se comportan, o lo que es lo mismo, qué dicen, qué comparten. El consultor Luis Arroyo se pregunta: “¿Para qué quieres tener un millón de amigos si no sabes qué hacer con ellos? No, primero tu estrategia, tu relato y, no uno, sino diez millones de amigos dispuestos a difundirlo”.