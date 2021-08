Los trabajadores de Emergencias 112 de Huelva denuncian el "desmantelamiento y abandono" del servicio

Los trabajadores del servicio de 112 de Huelva se manifestaron ayer ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía debido al "desmantelamiento, abandono y precarización existente en un servicio tan esencial como es éste para la ciudadanía". Las movilizaciones en marcha ponen el foco en la calidad del servicio y en la defensa a los derechos de la plantilla para exigir a la Junta "que cumpla con los derechos de los ciudadanos".

"Desde octubre del año pasado se está desmantelando este servicio porque tenemos el mismo personal desde el año 94 en la sala de operaciones. Debido al incremento que tenemos, año tras año, de llamadas de asistencia, en lugar de contratar a más personal para atender este tipo de servicio, nos han incrementado el número de horas", explica el coordinador de sala del servicio de emergencia 112 y representante de los trabajadores, Rafael Ruiz Nuñez.

Actualmente, los trabajadores del 112 denuncian que han sufrido un incremento de horas en su horario de alrededor de 300 por persona, descansando solo dos fines de semanas al mes y trabajando todos los festivos, incluyendo el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero sin retribución ninguna, y todo ello en plena pandemia de la covid-19.

Este servicio, que cubre toda la provincia, cuenta con 12 trabajadores en total en la plantilla de Huelva, siendo dos personas por turno las que trabajan. "No han reducido la plantilla ni la han incrementado, lo único que nos han hecho ha sido aumentarnos el horario. Tenemos dos fin de semanas al mes de descanso, y da igual si estamos en fiesta o no, cobramos lo mismo".

Las horas que les han incrementado actualmente, explican, las compensaban anteriormente desde casa con el sistema de localización. Éste se utiliza cuando hay una incidencia que lo demande. Rafael cuenta que "cuando estábamos en casa atendíamos a las llamadas pero podíamos estar descansando. Ahora lo que han hecho ha sido quitarlo e incluirlo en horas de trabajo sin incrementarnos el sueldo. Lo único que queremos es venir aquí descansados sin que repercuta en el servicio, porque aquí nuestra prioridad es de la salvar vidas".

Desde el año 2017, la empresa adjudicataria del servicio es Ferrovial Servicios S.A. El último contrato realizado con la empresa por la Junta fue de 27 millones de euros, según apuntan los trabajadores. Desde octubre de 2020 han solicitado en diversas ocasiones a la Junta de Andalucía la oferta presentada por dicha empresa para el actual concurso, así como el contrato firmado entre ambos. Hasta la fecha, ni Ferrovial ni la Junta de Andalucía los han facilitado, impidiendo, de esta manera, "que se puedan defender los derechos y condiciones laborales de la plantilla ante los abusos y atropellos que la empresa está llevando a cabo, y que por la ley de transparencia están obligados a facilitar".

Desde que empezaron con este servicio en el año 94 no han realizado ningún tipo de movilización. De hecho, han estado cobrando lo mismo todo este tiempo: "Nunca hemos realizado ningún tipo de reivindicación, solamente hemos querido tener las mejores condiciones laborales para dar el mejor servicio al ciudadano", expone Ruiz Nuñez.

A pesar de esto, los trabajadores no buscan que se le incremente el salario o cobrar los días festivos. El principal objetivo de esta manifestación es que se cumplan los requisitos indispensables de los trabajadores para que cumplan con los descansos apropiados para un buen descanso y posterior rendimiento de estos.

"No buscamos mejora económica, buscamos que se cumplan las condiciones de los trabajadores. Lo hemos denunciado a la inspección del trabajo porque los turnos que teníamos establecidos, por los años que llevábamos trabajando, los tenemos que respetar, y eso es lo que la Junta se ha cargado con el aumento de horas" atestigua Rafael Ruiz.

Este servicio, que en verano ha tenido un incrementado en el número de llamadas, atiende alrededor de unos 200 incidencias al día. "Este fin de semana he trabajado de noche y el sábado casi obtenemos un récord de 105 incidencias", enuncia Ruiz. Esto provoca que el conteo que tiene para las horas de atención al público sea más reducido.

El portavoz de la plantilla afirma que este cambio en los horarios ha provocado que el servicio sea más "ineficiente", puesto que el servicio anterior de localización que tenían hacía que se pudieran asistir llamadas cuando "el volumen de trabajo era más amplio y los compañeros no daban a basto", añade el representante de los trabajadores.

Esta manifestación se realiza en Huelva para ellos, ya que "imaginamos que las otras provincias tendrán los mismos problemas, pero a nosotros nos preocupa Huelva, porque es una provincia que en verano tiene muchos incendios y, además, tenemos el polo químico; en cualquier momento puede suceder algo preocupante y debemos de tener un buen servicio de emergencias" opina Ruiz.

De otro lado, Rafael comenta que desde la Junta les ha querido proporcionar la "tranquilidad" de que pueden atender a los ciudadanos desde otras provincias. "Que atiendan a los onubenses desde otros lugares no lo veo una buena solución, ya que no conocen la provincia y no pueden ofrecer el mismo servicio que nosotros".

Después de esta manifestación, "creo que vamos a tener represalias por parte de la Junta. Vamos a seguir manifestándonos y pidiendo nuestros derechos, para que la ciudadanía sepa los problemas que tenemos y que llevamos reclamando hace tiempo. No podemos hacer una huelga total ya que no podemos dejar de dar este servicio, pero queremos que se nos escuche y se tomen medidas", subraya Rafael Ruiz.

Este servicio pionero en Andalucía se creó en Huelva, como Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM), cuyo objetivo era encargarse de la gestión y coordinación integral de las urgencias y emergencias de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil en la provincia de Huelva. En el año 2001, dicho servicio se incorporó formalmente al Emergencias 112 Andalucía en la provincia de Huelva, llevando a cabo los mismas funciones.