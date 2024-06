"El tomate de Huelva": Camilo revela en El Hormiguero su teoría sobre la causa de la fertilidad de su mujer

Camilo, acudió al programa El Hormiguero, para hablar sobre su nuevo disco y próxima gira en España, sin embargo, fue sorprendido por la visita sorpresa de su mujer, Evaluna Montaner, que vuelve a estar embarazada. Durante el programa el cantante colombiano compartió la teoría que vincula la fertilidad de Evaluna con los tomates de Huelva.

La visita de Camilo al hormiguero fue, como en las repetidas ocasiones en las que ha asistido, una velada llena de risas y momentos para recordar. Y es que con la visita sorpresa de Evaluna, se desveló que está embaraza de su segundo hijo, un anunció que fue recibido con alegría y emoción por parte del equipo y el público del programa. Como en la ocasión anterior mantendrán el sexo del bebé en secreto hasta el momento del nacimiento, lo que si compartieron fue el nombre que tendrá: Amaranto.

La pareja compartió momentos y detalles de su vida en pareja y cómo ha sido su trasformación en padres. El cantante reveló que su esposa había superado muchos obstáculos para convertirse en madre, "Los médicos le dijeron que por un problema médico no podría ser madre, pero ella no lo aceptó. También soñaba que quería dar el pecho, me decía que quería ser una vaca lechera. Por esta razón me regaló un colgante con un poco de su leche materna cristalizada", añadió Camilo mostrando un colgante que llevaba al cuello.

También compartieron la divertida teoría de Camilo sobre la influencia del tomate de Huelva, "nuestros dos hijos son no solamente de España, sino que son andaluzas. Tengo una teoría, el tomate de Huelva". Y es que el cantante cree que este alimento con tanto sabor de nuestra provincia del tamaño de "una papaya" ha tenido algo que ver con el hecho de que Evaluna se quedase embarazada en estas dos ocasiones.

Camilo, muy cercano al territorio onubense

El colombiano, además de visitar nuestra provincia con motivo de grabaciones, también tiene muy buena relación con cantantes de la zona como Manuel Carrasco, con el que sacó un tema, Salitre, un sencillo que rompió fronteras y en el que se conjugaron la voz flamenca del onubense y el estilo del colombiano. La relación entre ambos viene desde hace mucho tiempo ya que han coincidido en muchas ocasiones anteriores al disco, ya que fue esa amistad que les unía lo que impulsó la canción.