La Junta realiza a ayuntamientos de Huelva sus planes contra el cambio climático

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la Oficina Andaluza del Cambio Climático, cuya finalidad es la planificación, diseño y ejecución de actuaciones para hacer frente al cambio climático, se pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia de Huelva con menos de 50.000 habitantes para realizar sus planes municipales contra el cambio climático, documentos de obligada elaboración por la Ley Andaluza de Cambio Climático, que entró en vigor el 15 de enero de 2019. Para ello pone a su servicio una consultora externa, que ya ha iniciado el proceso de elaboración de algunos de estos planes, que deben estar redactados para final de año.

La Consejería sacó a licitación la elaboración de los planes por paquetes que son provinciales. Esta consultora externa, bajo la supervisión de la Oficina Andaluza del Cambio Climático, los realiza pero necesita la cooperación de los ayuntamientos para que le aporten información, divulguen contenidos y hagan un llamamiento para que se impliquen asociaciones, entidades y colectivos, que consideren que tengan algo que aportar sobre las estrategias a seguir, "no sólo es una cuestión de diagnóstico sino también de propuestas de estrategias y la participación es importante", explicó Miguel González, de la consultora externa.

González incidió en que "en primera instancia hemos llamado a los ayuntamientos para que ellos a su vez movilicen a los agentes sociales, el primer paso es a través de los ayuntamientos, que sean los que nos ayuden a contactar con estos". También se han puesto en contacto con asociaciones y colegios profesionales para que se vayan sumando. Es fundamental la aportación de información y documentación para realizar unos planes acordes con cada uno de los municipios.

Comentó que ya hay municipios que tienen iniciado el proceso y "tendremos que confluir", pero en la mayoría "empezaremos desde cero". Ahora la consultora externa está en una fase de diagnóstico y participación y es esencial "tener ese contacto fluido con los ayuntamientos y nos está costando bastante trabajo, más de la mitad no ha contestado todavía a los llamamientos que han hecho tanto la Oficina Andaluza del Cambio Climático como el propio equipo redactor".

Para ayudar a estos municipios con sus planes municipales contra el cambio climático, la Consejería ya había hecho una guía, que proporciona información sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero difusas del municipio así como de su consumo energético; la realización de una evaluación de los elementos vulnerables y de los impactos del cambio climático a nivel municipal; la definición de los objetivos del Plan en materia de mitigación, transición energética y adaptación y la formulación de estrategias y la elaboración del plan de acción. La labor de la consultora externa es desarrollar esa guía.

Los ayuntamientos deben inscribirse en la web Huelva PMCC.es, "y nosotros le vamos a mandar una solicitud de información". González señaló que les está resultando difícil obtener información en los municipios más pequeños del Andévalo, la Sierra y el Condado. No obstante, "nosotros vamos a seguir adelante con los trabajos de cada pueblo, pero si estos no participan el grado de acierto de las propuestas será menor. No tiene sentido que no se sumen cuando lo que les va a costar son dos horas de trabajo".

En estos momentos la consultora externa ya está trabajando con veintiocho municipios, ayuntamientos que "están a nuestra disposición".

Los planes municipales contra el cambio climático contendrán un diagnóstico y una serie de estrategias ante los riesgos que se detecten, que pueden ser "la subida de la temperatura, inundación, corte de suministros, plagas... lo que vienen a ser los riesgos propios del cambio climático".

Los planes deberán definir actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, la transición energética y la adaptación climática, con plazos, presupuestos y responsabilidades asignadas. El documento deberá revisarse regularmente para actualizarlo a la realidad del municipio en cada momento y de manera que quede garantizado que se toman las medidas adecuadas para la mitigación, la transición energética y la adaptación al cambio climático.