El primer semestre augura una recuperación lenta de los tráficos del Puerto de Huelva

No ha sido un buen mes, pero el cierre del primer semestre en el Puerto de Huelva, permite ser razonablemente optimista con lo que ocurrirá en la segunda mitad del ejercicio. El pasado junio terminó prácticamente en empate, aunque por poco. Los 2,49 millones de toneladas de junio de este 2021 llamado a ser el de la recuperación, se quedaron a un buque de los 2,58 con los que se cerró un no demasiado malo a pesar de la pandemia de 2020. La operación de salida de un petrolero, ligeramente fuera de tiempo el último día del mes, impidió refrendar la tendencia positiva que los muelles onubenses iniciaron en el mes anterior. No obstante, el superar los 30 millones de toneladas al final del ejercicio (el año pasado se quedaron a las puertas) que este año está marcado a fuego entre los responsables de la Autoridad Portuaria, parece más que razonable.

En el presente mes de julio, el objetivo está en superar los 2,6 millones de toneladas con las que se cerró el del pasado año, para a partir de ahí conseguir poco a poco recuperar los dos millones de toneladas que la pandemia ha dejado en el camino. Las cifras conseguidas en el mismo periodo del año 2020, permiten ser más que razonablemente optimistas en la consecución de este límite, ya que de julio a diciembre del año pasado se acumularon 14,34 millones de toneladas y este año, con dos meses pésimos en los que ni tan siquiera se alcanzaron los 2 millones de toneladas movidas en los muelles del Puerto de Huelva (febrero y abril) de enero a junio se ha llegado a 13,54 millones de toneladas.

El empuje del tráfico petrolífero que el mes pasado fue el responsable de la recuperación, comienza a dar síntomas de fatiga, en parte debido a que el turismo y, por tanto, los aviones, no han alcanzado los niveles de recuperación previstos. La extensión de los contagios de esta quinta ola y las medidas restrictivas que pueden traer aparejadas, no augura nada bueno en este capítulo. Para dar una idea de la importancia de este apartado en los tráficos globales de Huelva, de los dos millones largos de toneladas que el Puerto lleva perdidos en seis meses, 1,3 corresponden al petróleo crudo y otro medio millón más al resto de graneles líquidos, es decir, un 86% del total.

Los graneles sólidos se quedan en los mismos niveles que el año anterior, en medio del desplome de este tipo de tráficos en todos los puertos nacionales fruto de las iniciativas de descarbonización energética. La diversificación que desde el Puerto de Huelva se pretende dar a los tráficos globales, tardará en hacer su efecto, aunque las cifras de mercancía general y de contenedores, no terminan de despegar del todo. Las primeras se apuntan una bajada del 18% debido a la falta de impulso del turismo de las Islas Canarias, destino de las líneas marítimas con el archipiélago puestas en marcha por Baleària y Fred Olsen. en cuanto a los contenedores, los nuevos equipamientos del Muelle Sur, junto con la extensión de la línea de atraque y la salida a licitación de la nueva terminal de contenedores, permiten ser más que optimistas respecto a que significarán el futuro del transporte marítimo de Huelva.

En resumen, el Puerto se deja un 13,79% de sus tráficos en este primer semestre completo, aunque la recuperación llama a las puertas de un trabajo en los muelles que debe dar sus frutos en la segunda mitad del año, cuando no sólo se quedarán por debajo de esa cifra, sino que es previsible que se anoten ganancias especialmente en el último trimestre.