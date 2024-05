La saga Kingdom Hearts pone rumbo a Steam

Square Enix ha anunciado que la serie Kingdom Hearts llegará a Steam el próximo 13 de junio de 2024, marcando un hito esperado por muchos fans de esta popular saga de juegos que fusiona Final Fantasy y el universo Disney.

Esta será la primera vez que los usuarios de Steam podrán sumergirse en las mágicas aventuras de Sora, Donald y Goofy a través de dos recopilatorios y el aclamado Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), ofreciendo cientos de horas de contenido a través de las diez experiencias mágicas que componen la saga del Buscador de la Oscuridad.

La llegada de Kingdom Hearts a Steam incluye una serie de mejoras visuales y contenido exclusivo. En particular, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX contará con gráficos actualizados, y quienes compren Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) recibirán una llave espada exclusiva de la plataforma de Valve llamada “Oscuridad de la noche”.

Ichiro Hazama, productor de la serie Kingdom Hearts, ha compartido con los fans su entusiasmo por esta nueva etapa: “Al llevar la serie Kingdom Hearts a Steam, nos hace mucha ilusión acoger a nuevos fans de la serie, haciéndola más accesible que nunca. En nombre de todo el equipo de Kingdom Hearts, me gustaría trasladar la emoción que me produce que los jugadores nuevos descubran y disfruten de la acción, la magia y la amistad de Kingdom Hearts en Steam. Por supuesto, también nos alegra que los fans de siempre puedan redescubrir estos clásicos de una nueva forma”.

Los juegos y recopilatorios de Kingdom Hearts en Steam

Los Kingdom Hearts que estarán disponibles en Steam son HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Final Mix, Re: Chain of Memories, II Final Mix, 358" Days (escenas remasterizadas en alta definición), Birth by Sleep Final Mix, Re:coded (recopilatorio de escenas cinemáticas en alta definición), 2.8 Final Chapter Prologue, Dream Drop Distance HD, χ Back Cover (vídeo), 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–, III + Re Mind (DLC) e Integrum Masterpiece (incluye todos los recopilatorios).

La serie Kingdom Hearts debutó en el año 2002 bajo la dirección del legendario Tetsuya Nomura, resultado de una duradera colaboración entre Square Enix y Disney. Desde entonces, la serie ha vendido más de 36 millones de copias en todo el mundo. Ahora, los usuarios de Steam, podrán unirse a la magia de Sora, Donal, Goofy y otros muchos personajes a partir del próximo 13 de junio de 2024.