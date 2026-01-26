Los reyes Felipe VI y Letizia estarán en Huelva este jueves para asistir a la misa funeral por las víctimas de Adamuz en el Carolina Marín

Los reyes Felipe VI y Letizia asistirán este jueves a la misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. Según ha confirmado la Casa Real, Sus Majestades harán acto de presencia en la misa que presidirá el obispo, Santiago Gómez Sierra, a partir de las 18:00, en memoria de los 45 fallecidos en el accidente ferroviario.

El propio obispo ha transmitido a la Casa Real su agradecimiento por aceptar la invitación a esta ceremonia, valorando especialmente "la cercanía y sensibilidad mostrada por los reyes en un momento de profundo duelo para la comunidad onubense". En este sentido, prosiguen desde el Obispado en un comunicado, la asistencia de Sus Majestades "supone un gesto de cercanía y solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la sociedad onubense, que se reunirá en esta Eucaristía para elevar una oración común por el eterno descanso de los fallecidos y para pedir consuelo y esperanza ante el dolor".

El anuncio de la presencia de los reyes coincide con el cambio de ubicación de la misa por la limitación de aforo en la catedral de la Merced, ubicación anterior y que finalmente fue cambiada por el Carolina Marín, tal y como informó este lunes el Obispado de Huelva. Un cambio que obedece al "deseo de que a la misa funeral puedan asistir el mayor número de personas posible".

Sobre la misa, cabe destacar que será la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, la que presida el altar, según confirmaron también este lunes desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta. "Atendiendo la petición expresa de nuestro Padre y Pastor, Santiago Gómez Sierra, la venerada imagen presidirá la Santa Misa exequial que celebrará nuestra Diócesis por el eterno descanso de las almas de los fallecidos del triste accidente ferroviario". Además, el crucifijo que se instalará en el altar será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la Misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993. La Hermandad informa que "desde la diócesis se nos encomienda su traslado privado, con todas las dispensas y autorizaciones que se precisen, para que la Santísima Virgen presida el sepelio".

La misa funeral estará concelebrada por monseñor Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española; por monseñor José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva; y por el clero diocesano.

Además, el obispo de Huelva exhorta "a la participación en la misa funeral a todos los diocesanos, especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos". Al mismo tiempo, quiere "agradecer a las personas e instituciones implicadas en la organización de la Misa funeral, principalmente a la Hermandad de la Cinta, al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación Provincial de Huelva".

La celebración, según el obispo, "será un momento de oración y recogimiento en el que la Diócesis de Huelva se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, para pedir por la pronta recuperación de los heridos y para expresar su cercanía y solidaridad con sus familias y seres queridos". Durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo su entrega, generosidad y servicio ante esta "dolorosa tragedia".

Al respecto, también se pronunció este lunes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien señaló que desde el Ayuntamiento "siempre hemos manifestado que el funeral debía de ser religioso y abierto al público para que todas las personas que lo desearan pudieran asistir y acompañar a los familiares".

Por eso, añadió, desde el Ayuntamiento han colaborado con el Obispado y también con Diputación en el funeral que se va a desarrollar el jueves en Carolina Marín, "el espacio más amplio que tenemos en toda Huelva". "Nosotros entendemos que este funeral es el que deben de tener las víctimas y así se lo manifestamos al Gobierno desde el principio", indicó.