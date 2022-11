Un retraso en la documentación aplaza el futuro de los restos del edificio de Hacienda de Huelva

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha señalado que la Junta tendrá el informe y la resolución sobre la obra y los restos hallados en el antiguo edificio de Hacienda "a la mayor brevedad posible" después de que esta cuestión, que se iba a analizar este jueves en la Comisión de Patrimonio Histórico, se haya caído del orden del día a última hora por el retraso de una documentación requerida.

Así lo ha manifestado en un audio remitido a los medios, en el que Herrera ha explicado que "en el momento procedimental en el que se encuentra actualmente" la obra de rehabilitación de este edificio se estaba a la espera de "un requerimiento de documentación específica que la legalidad pedía a la empresa promotora" para poder incluirlo en el orden del día. En este punto, ha explicado que el tiempo en el que ha llegado esta documentación "ha sido insuficiente" para "poderlo hacer con total legalidad" y "en los plazos y los tiempos establecidos", por lo que finalmente la comisión no ha podido tratar esta cuestión.

Ya la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, afirmó este pasado miércoles que se estaba a la espera del informe de los técnicos de Patrimonio para retomar las obras del antiguo edificio de Hacienda, situado en la plaza de la Constitución de Huelva.

En este sentido, España detalló que "es verdad que hubo, en primer lugar", una opción de desmontar los restos "para luego colocarlo en el hall", pero la Comisión de Patrimonio "no emitió un informe favorable al respecto", de forma que lo que se estaba planteando ahora es "elevar el rasante". No obstante, apuntó que "los técnicos habían decidido no hacer nuevas catas".

Vrbanitas, el grupo de investigación de la Universidad de Huelva dirigido por el catedrático de Arqueología Juan Campos, encontró, durante la intervención arqueológica muros de almacenes portuarios de época tartésica. Los restos encontrados en el solar del antiguo edificio de Hacienda pertenecen a un área comercial del antiguo puerto, se ha encontrado cerámica fenicia, griega y etrusca.

Lo hallado se encontraba en la zona del puerto y los materiales que se asocian a las estructuras están relacionados con un área comercial, hay elementos de transporte, ánforas orientales y fabricadas in situ.

Las obras de rehabilitación del edificio se retomaron en septiembre de 2021, tras una nueva licitación, al abandonar los trabajos la anterior adjudicataria, se reiniciaron las actuaciones con el desbroce de la vegetación que creció durante el tiempo de parón, la revisión del vallado, y la intervención arqueológica, al considerarse este espacio como Zona Arqueológica de Huelva.