Aparecen restos arqueológicos tartésicos en el antiguo edificio de Hacienda en Huelva

Vrbanitas, el grupo de investigación de la Universidad de Huelva dirigido por el catedrático de Arqueología Juan Campos, encuentra, durante la intervención arqueológica en el solar del antiguo edificio de Hacienda, muros de almacenes portuarios de época tartésica. “La importancia científica del hallazgo es que se ha ampliado la extensión del puerto, los restos protohistóricos corresponden a almacenes portuarios, datados entre el siglo VIII a VI a. de C.”, apuntó Campos durante una visita que realizó al área de actuación la delegada del Gobierno andaluz, Bella Verano.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, que resaltó “el valor científico” del hallazgo, “que aporta una nueva dimensión histórica de la ciudad y del Puerto”, señaló que los restos arqueológicos se incorporarán al edificio, donde se podrán visitar una vez se termine la rehabilitación del inmueble, Se incorporarán a la parte destinada al archivo y se hará “con toda la cautela del mundo”.

Bella Verano aseguró que el hallazgo no va a suponer la paralización de la obra, “ésta seguirá según lo previsto, el plazo de ejecución se mantiene con el objetivo de que esté finalizada en el segundo trimestre de 2023”.

Por su parte, el catedrático de Arqueología indicó que “se está definiendo, a medida que aparecen restos, la línea mareal”. Comentó que se han encontrado almacenes portuarios y encima de los restos protohistórico ha aparecido una etapa romana “completamente destruida” debido a la acción de dos tsunamis, uno en el siglo VI a. de C. “que destruye la ciudad, y ahora estamos encontrando la constatación científica de ello”. Tras él, “el barro procedente de los cabezos no tardó ni diez años en sepultar los restos”.

Después hubo otro tsunami, a mediados del siglo III d. C. que también arrasó la zona, “y ya no hay recuperación del espacio hasta el siglo XVIII, era un terreno baldío. En el tsunami de Lisboa, en 1755, puede que el agua no llegase a la ciudad, sí el terremoto, porque ya está Saltés, las islas barreras”.

Juan Campos explicó que los restos del antiguo faro de Huelva se conservan debajo de la cancha de baloncesto del Colegio de las Agustinas, y la factoría romana de salazones se encontraría en lo que es hoy la calle Palos. “La factoría romana tiene que estar siempre cerca de la orilla porque las capturas se arrastran”. En el solar de Juguetoon, que linda con el del antiguo edificio de Hacienda, también se encontraron restos de almacenes portuarios.

Javier Bermejo, del Grupo de Investigación Vrbanitas, incidió en que los restos encontrados en el solar del antiguo edificio de Hacienda pertenecen a un área comercial del antiguo puerto, se ha encontrado cerámica fenicia, griega y etrusca. Subrayó que lo hallado es de “naturaleza portuaria, se encontraban en la zona del puerto y los materiales que se asocian a las estructuras hablan de un área comercial, hay elementos de transporte, ánforas orientales y fabricadas in situ, es un contexto claramente comercial, y eso unido a la posición que ocupan los restos, en una clara línea mareal, nos lleva interpretarlo como la zona portuaria”.

Bermejo destacó que el hallazgo “define el puerto en la zona más oriental, estamos ante el descubrimiento y la constatación de los restos más orientales de época protohistórica en la ciudad de Huelva, lo que aporta una singularidad añadida a estos restos, dan una dimensión mayor en superficie de la ciudad protohistórica”.

En el solar del antiguo edificio de Hacienda se han marcado dos áreas de intervención, los hallazgos corresponden a la primera, que es donde se está trabajando actualmente, aún queda por sondear el resto del solar, donde se encontraba el sótano de la antigua Delegación de Hacienda, “y puede que su construcción provocara una serie de arrasamiento de posibles estructuras arqueológicas, en esa hipótesis nos movemos”, con lo cual no creen que se vaya a encontrar algo de interés arqueológico.

Las obras de rehabilitación del edificio se retomaron en septiembre de 2021, tras una nueva licitación, al abandonar los trabajos la anterior adjudicataria, se reiniciaron las actuaciones con el desbroce de la vegetación que creció durante el tiempo de parón, la revisión del vallado, y la intervención arqueológica, al considerarse este espacio como Zona Arqueológica de Huelva.