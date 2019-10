La refinanciación de la deuda municipal permitirá un ahorro de 18,2 millones al Ayuntamiento

La refinanciación de la deuda del Ayuntamiento de Huelva permitirá a las arcas municipales el ahorro de 18,2 millones de euros. El Pleno aprobará mañana en sesión extraordinaria la sustitución del crédito firmado el 1 de octubre de 2014 con Caja de Almendralejo por un importe de 65.679.252,88 euros por otro nuevo con Caja Rural del Sur de 58.138.811,95 euros y un plazo de amortización de 246 meses (año 2039), según ha podido saber Huelva Información.

El crédito actual tiene unas cuotas trimestrales de 1.022.118,32 con una cuantía anual de algo más de cuatro millones. Se firmó en el marco de los planes de pagos a proveedores en 2014 durante el mandato del PP y en unas condiciones duras por la situación económica en la que se encontraba la economía municipal. El nuevo rebaja la cuota trimestral a 799.258,836 euros y la anual a 3.196.635,32, lo que supondrá un ahorro de 222.860,10 en cada pago y de 891.840,46 al año. A la fecha de vencimiento en octubre de 2039 el ahorro para las cuentas municipales será de 18.274.528,20 euros. La operación reducirá los intereses que actualmente paga el Consistorio del euribor a un año más 395 puntos básicos a euribor anual más 118 puntos básicos.

La sustitución del préstamo estaba sujeta a la autorización del Ministerio de Hacienda que actúa como órgano de tutela financiera al superar los límites que fija la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El Ayuntamiento presentó una revisión de su plan de ajuste y medidas para “optimizar ingresos y gastos que le permitan responder a las exigencias económicas sin que ello repercuta en su estabilidad, ni capacidad para atender sus servicios con normalidad”, según expone la Concejalía de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales en su propuesta al Pleno.

El Consistorio recibió el pasado 27 de septiembre la resolución favorable de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, lo que habilita al Ayuntamiento a ejecutar la operación financiera una vez reciba el respaldo del plenario en la sesión extraordinaria que se celebrará mañana. Los concejales están citados a las 9:00 para votar en primer lugar la propuesta sobre agrupación de los préstamos formalizados con ocasión de los Planes de Pagos a Proveedores y a continuación sobre las medidas para el cumplimiento de la Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local para la sustitución de los préstamos. Como tercer punto el orden del día se incluye la reclasificación del puesto de Oficial Mayor en la Relación de Puestos de Trabajo.

La administración acepta el cambio al valorar que el Consistorio cumple el objetivo de estabilidad

Para dar su visto bueno a la operación, el Ministerio planteó la revisión del plan de ajuste onubense para garantizar que la estabilidad presupuestaria no se vea afectada y mantener así los objetivos de reducción de deuda fijados. Si bien el informe ministerial concluye que las cuentas municipales son estables, la deuda financiera del Ayuntamiento de Huelva a 31 de diciembre ascendía a 176.700.230 euros, lo que supone el 128,55% de sus ingresos y, por lo tanto, por encima del 110% que marca como objetivo el régimen general de endeudamiento. Además, el periodo de pago a proveedores excede todavía el fijado. Como la operación objeto del informe va encaminada a resolverlos, Hacienda da su visto bueno a la misma supeditada a la aplicación de varias medidas concretas.

El Ministerio aprueba el crédito supeditado a medidas concretas de ingresos y gastos

Con este fin, para atender a las necesidades de la resolución sin que afecte al objetivo de alcanzar el nivel de endeudamiento por debajo del límite legal del 110% antes del final de mandato (102,03% en 2022), el Ayuntamiento someterá además al Pleno un plan de actualización de ingresos y gastos “de una manera prudente, de forma que a los ingresos se le aplican una tasa de actualización equivalente al IPC previsto y los gastos se contienen, sin menoscabo de los servicios públicos, aplicando una tasa inferior al límite de gasto no financiero” permitido.

El aumento de los ingresos se llevará a cabo, según el informe al que ha tenido acceso Huelva Información, mediante una serie de medidas encaminadas a optimizar ingresos. No cobrar más, pero cobrar lo que corresponde y que por diversos motivos no se realiza en tiempo o no se ejecuta actualmente.

El Ayuntamiento pondrá en marcha departamento de cobro para optimizar recursos

Para ello se creará “un departamento único de sanciones, así como la reorganización de ingresos y gestión tributaria”. En este sentido, la puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos informáticos en el Servicio de Gestión Tributaria para mejorar la gestión de cobro. Además, el Ayuntamiento pretende tramitar ocho mil expedientes del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que están pendientes. Para la mejora de la labor tributaria está en redacción un nuevo plan de inspección y el consistorio firmará con la Diputación Provincial un convenio para delegar en ésta parte de sus facultades inspectoras. El objetivo es elevar los ingresos en más de 300.000 euros por ejercicio hasta 2032, lo que supondrá en conjunto más de 4,5 millones de euros hasta 2032. Completa el paquete de medidas de ingresos una operación de tesorería para cumplir en 2020 “con las facturas incluidas en el saldo de cuenta de acreedores como operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto para reducir el periodo de pago y alcanzar el plazo de 30 días a partir del ejercicio de 2021”. Éste último saldo ascendía a 11.985.150 euros a final de 2018. La intervención en 2019 y 2020 dejará a final de cada ejercicio una cuantía de 3.500.000 euros al término de cada ciclo.