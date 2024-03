El 22 de marzo arranca en Huelva la octava edición de la 'Gañafote Cup 2024-Torneo del Descubrimiento’, un torneo internacional de fútbol base más importante de Andalucía, que cuenta con las canteras más potentes del planeta y actúa de trampolín para los 'cracks' del futuro. Organizado por por Joaquín Rasco, director general de la empresa Gañafote, el evento contará por primera vez con todas las categorías del fútbol base.

La competición, además de reunir a equipos de diferentes partes del mundo y ser un magnífico escaparate para el deporte base, la Gañafote Cup también destaca por su enfoque en acciones sociales, entre las que se incluyen iniciativas como partidos inclusivos donde, además de promoverse la igualdad y la inclusión, se destaca la importancia de la diversidad en el deporte.

En esta entrevista, Joaquín Rasco nos da más detalles de este importante torneo que cada año gana más colaboradores y popularidad.

-La Gañafote Cup es un torneo internacional de fútbol base que nace en 2016. Tras ocho ediciones, el 2024 será el año del salto a la llegada a cuatro continentes. Joaquín ¿Qué supone esto?

-La llegada de equipos de cuatro continentes a la provincia de Huelva es un hito sin precedentes y un éxito, no solo de la organización de este torneo, que tanto hemos luchado, sino, un logro de toda una provincia y del fútbol base andaluz. Ahora, somos referente entre los mejores torneos que se hacen en el mundo, con marca Huelva y marca Andalucía por bandera.

-¿Cuál es el secreto de la Gañafote Cup para haberse convertido en un evento de tanto alcance e importancia en estos años?

-Esto es fruto de mucho trabajo de todo mi equipo, fruto de hacer bien las cosas y ganarse la confianza de muchos equipos internacionales de renombre. Es la consecución de un sueño, de algo que no imaginábamos en las primeras ediciones, con una treintena de equipos (ahora pasaremos los 400) o con tres sedes (ahora 12). Son cosas, que uno sueña, pero no que no se las cree hasta que no las vive en primera persona.

- El principal objetivo es apoyar el fútbol de cantera. ¿Cuáles son los valores de esta competición?

-Es un torneo de fútbol base, pensado para niños y niñas y con los valores de la deportividad y el compañerismo, por encima de la competición, aunque es innegable, que existe competición, ya que contamos con los mejores equipos del mundo, tales como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Liverpool, AC Milán, Benfica, Atlético de Madrid, Oporto, Brujas, Rosario de Argentina, Desert Falcon de Dubai…

-¿Qué países forman parte de los participantes en esta edición? Si no he leído mal, veo que vienen equipos de talla mundial.

-Vienen hasta Huelva equipos de cuatro continentes. Más de 12 países representados: Portugal, España, Francia, Argentina, Emiratos Árabe, Holanda… Son los mejores equipos del mundo. Su llegada a Andalucía es un importante escaparate para dar a conocer los valores de nuestro fútbol y lo bello de nuestra tierra.

-¿Cómo han sido las experiencias en Dubai y en Argentina? ¿En qué han consistido? Cuéntanos.

-La llegada a Emiratos Árabes, a Dubai, y a Argentina, ha sido fruto de la llegada de fases previas a la Gañafote Cup, donde equipos de la zona, se han disputado un puesto para la fase final de Huelva. En Dubai, hay locura por el fútbol y en el caso de Argentina, qué decir, si ellos viven el fútbol como nadie. Llegar a esos lugares, nos ha traído llevar la marca Huelva al resto del mundo. Que se hable de Huelva o de Andalucía a miles de kilómetros, de las cosas que ver en esta tierra, ha sido una experiencia maravillosa.

-Involucráis a muchas instituciones públicas y privadas (como Huelva Información). ¿Cómo ha ido creciendo esa colaboración?

-Afortunadamente, desde nuestro inicios, nos han ayudado a llevar adelante este proyecto muchas instituciones y muchas empresas privadas. A día de hoy, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Junta de Andalucía, el patronato Provincial de Turismo de Huelva o los Ayuntamientos de Ayamonte, Cartaya, Lepe, Villablanca, Aljaraque, Palos de la Frontera, Moguer, Rociana o Almonte, son claves en este proyecto. Gracias a ellos, y a todas las sedes de fases previas, la Gañafote es un torneo de referencia, el Torneo del Descubrimiento.

-Desgránanos cuáles son las fechas para no perderse nada.

-Por primera vez, hay dos Gañafotes. La tradicional, con los más pequeños de cada clubes y el Femenino, que se disputa en el primer fin de semana de la Semana Santa, del 22 al 24 de mayo; y por primera vez, hemos abierto el torneo a los Junios: infantiles, cadetes y juveniles, en un torneo que se disputará 21 al 23 de junio.

La ceremonia de inauguración en el Estadio Colombino, que tendrá lugar el viernes 22 de marzo, a las 17.00 h, será uno de los principales días del torneo, con la presencia de 20 mil personas y 200 equipos. Las fases finales del campeonato se desarrollarán en municipios de la Costa, Sierra, Huelva, Condado, Andévalo y Cuenca Minera, aunque el torneo se desarrollará fundamentalmente en la capital onubense.

- Más allá del deporte y los valores que promovéis, este evento supone un impacto beneficioso para Huelva y su provincia. Más de 20.000 visitas a la provincia en una semana, y la llegada de turistas de cinco continentes, en torno al mundo del deporte. Sin duda, hay que felicitaros.

-Es una pasada, saber que a Huelva llegan 30 mil personas, que llenamos todos los hoteles que abren en esta fecha en la provincia; que se genera más de dos millones de euros de beneficio para la provincia de Huelva de manera directa, que la hostelería adelanta la temporada de Semana Santa, gracias al torneo, o que a municipios pequeños llegan grandes equipos a competir.

Es el torneo de todos, el torneo de Huelva. Solo en la ceremonia inaugural, en el Nuevo Colombino, más de 15 mil personas. Estamos muy contentos, por todo lo conseguido y ¡lo mejor está aún por venir!

*Más información en https://ganafotecup.com.