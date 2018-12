La rectora muestra su inquietud ante el posible cambio de Gobierno

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña expresó este lunes, la inquietud que existe entre los rectores de las universidades andaluzas por la situación de incertidumbre política que en este momento se vive en la comunidad autónoma.

La rectora declaró que “no sabemos cómo se configurará el Gobierno y cuál será su visión respecto a las universidades. Pese a este tiempo de poca claridad en el mundo político andaluz, los rectores de las universidades andaluzas sí tienen claro que “seguiremos defendiendo la universidad pública que conlleva un compromiso social, que trabaja por la igualdad y la equidad así como por la distribución correcta del bienestar y progreso de Andalucía”.

La Universidad de Huelva recibió este lunes, la visita del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández. Con él mantuvieron una reunión, miembros del equipo de gobierno de la UHU, decanos y otros cargos de la Onubense. La reunión se celebró en la Facultad de Ciencias Experimentales.

María Antonia Peña añadió que una de las principales reivindicaciones de sector universitario andaluz será la mejora de la financiación pues “debe mejorar. Estamos en una situación en la que las universidades ofrecemos transparencia y rendición de cuentas pero todo eso debe tener en consonancia, una buena financiación si no nada de eso tiene sentido”. Sin embargo, la incertidumbre política no parece que vaya a afectar la situación de la UHU ni del resto de las universidades de Andalucía. En este sentido, Peña aclaró que hay una “serie de convocatorias que el Gobierno dejó lanzadas antes de la de carácter electoral y algunas ya están para resolverse como es el caso de la de complementos autonómicos para el profesorado”. Junto a ello, “hay acuerdos de la mesa de negociación firmados en febrero del año pasado, que nos marcan una hoja de ruta estable y sobre eso tenemos que trabajar.Lo que tenemos claro es que no nos vamos a parar y en este contexto en el que nos encontramos vamos a seguir haciéndolo y aún con más ahínco, reforzando nuestro Plan de Ordenación Docente (POD), los planes propios de investigación, en otras palabras: seguimos con una línea clara de trabajo”. La rectora concluyó subrayando que “esté quien esté estaremos luchando por la universidad, porque luchar por ella es luchar por Huelva. Me es indiferente quien vaya a estar porque mis principios y el programa que traje a la universidad en el momento en que me nombraron rectora, seguirán siendo los mismos”.

Alberto Fernández por su parte, elogió la trayectoria de la UHU a la que definió como motor del desarrollo de Huelva.