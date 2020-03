Emilio Martín: “No quiero que un problema me obligue a retirarme, quiero ser yo el que decida”

Sin tiempo casi para descansar después de su primera sesión del día, Emilio Martín se cambia el traje de campeón por el de padre para recoger a Martina y Olmo del colegio. El deporte y su familia son las dos grandes pasiones del onubense, que cuadra su horario casi con escuadra y cartabón. Sencillo, humilde y cercano, Emilio ha sabido convivir con un éxito que ni siquiera esperaba cuando comenzó a dedicarse al duatlón.

–Antes del Europeo se conoció que un problema de corazón le había impedido entrenar con normalidad, ¿cómo fueron esos días?

–Han sido complicados y de mucha incertidumbre porque lo primero que me dijeron es que era una leve pericarditis, que venía de unos días previos también de un proceso febril que me había dejado sin entrenar tres días. Todo ello me dejó contrariado porque no había podido llevar la preparación que yo quería para un campeonato tan importante para mí como este Campeonato de Europa. No me preocupaba mucho porque no era algo grave, pero llegaba en el peor momento. Ha sido preocupante más por el hecho de poder perderme el campeonato que por el propio problema en sí. Sí que me preocupó un poco cuando el lunes fui a Madrid, a los servicios médicos del Consejo Superior de Deportes y vieron que no había pericarditis, pero cuando la jefa de cardiología vio el informe el día siguiente sí que insistió en hacerme una resonancia cardiaca porque quizás podía haber un problema más grave que me impidiera seguir compitiendo.Hasta que el jueves me dieron el alta médica fueron unos momentos complicados y difíciles.

–¿Pensó por primera vez en la retirada?

–No. Yo he pensado varias veces en mi retirada a lo largo de mi carrera. En 2015 me lo planteé seriamente, en 2017 también... Pero una retirada en la que yo decidiera cuándo y por los motivos que yo creyera convenientes, no por una enfermedad o un problema de este tipo.

–¿Se le ha escapado una oportunidad de oro para ser campeón en casa?

–Siendo sincero, objetivo y realista, creo que hubiera sido complicado que hubiera podido optar a medalla, tal y como se desarrolló la carrera y como llegué al sábado. El primer 5.000 me sorprendió aguantar en el grupo de cabeza teniendo en cuenta al ritmo al que se corrió, si no hubiera tenido el problema en la transición en bici hubiera ido sin problema en el primer grupo, pero a la hora de correr en la última carrera no se si hubiera tenido capacidad para aguantar por esos entrenamientos previos que había perdido y por otros problemas de los que no se ha hablado y que han estado ahí en las semanas previas. Sí que es verdad que si obviamos esta última semana he perdido una oportunidad de conseguir una medalla en casa, que hubiera sido algo increíble. Las cosas vienen como vienen y la vida va más allá de una carrera, por mucho que se llame Campeonato de Europa o Campeonato del Mundo y que se haga en la puerta de tu casa. Me hubiera gustado conseguir más, pero, dadas las circunstancias, fue suficiente con poder estar en la línea de salida.

– Cuando Emilio Martín decidió dejar el 1.500 y dedicarse al duatlón, ¿se esperaba una trayectoria como la que ha firmado?

–Ni mucho menos. Yo soñaba con ser atleta profesional como atleta de 1.500 y cuando empecé en el duatlón yo tenía muy claro que mi vida a partir de ahí era deporte por diversión, lo que pasa que a mí me apetecía machacarme, pero tenía claro que lo primero eran mi carrera universitaria y mi trabajo. Lo que pasa que a los tres meses quedé campeón de España, me clasifiqué para un Campeonato del Mundo... Ese año no lo hice muy bien, pero me dí cuenta de que tenía nivel para estar peleando con los mejores, entonces todo comenzó a cambiar un poco. Cuando al año siguiente volví a quedar campeón de España y, sobre todo, quedé campeón del mundo tuve que empezar a replantearme ciertas cosas. Aunque el duatlón no sea un deporte muy reconocido ni muy remunerado, no dejas de ser campeón del mundo y se abren oportunidades, pero no es algo que yo me hubiera planteado.

–¿Ha cambiado el éxito del Emilio Martín deportista a la persona?

–Considero que soy la misma persona. Todos vamos cambiando y evolucionando en la vida con lo que nos va pasando en el día a día. En algunos aspectos o momentos he podido actuar de manera diferente, pero creo que sigo siendo igual y es lo que intento y si he cambiado espero que haya sido a mejor. Lo que no voy a pensar es que soy más que nadie por haber conseguido un resultado deportivo, si lo pensara estaría muy equivocado porque que haga bien mi trabajo no significa que sea más válido que otra persona que haga bien el suyo.

–Pertenece a una generación de atletas muy importantes para Huelva, ¿cree que hay relevo generacional para competir, al menos a nivel nacional?

–Sí, quizás falta algo de volumen, pero el nivel de deportistas en atletismo es mayor del que teníamos en nuestra época. Tenemos a Laura García-Caro, que tiene nivel de las mejores de Europa;tenemos a Héctor Santos, que es subcampeón de Europa sub23 con una marca que puede optar a medalla en un Campeonato de Europa absoluto; tenemos a María Forero, que viene apretando fuerte; también está Zakaria, que aún no tiene la nacionalidad, pero que la tendrá en breve... Hay muchos más chavales que aún no tienen el nivel de ellos, pero que apuntan muy alto. Hay gente y se está trabajando muy bien en las escuelas deportivas con la base. Están muy pobladas y si hay base y hay cantera terminará saliendo gente.

–Usted ha sido muy reivindicativo siempre con respecto al apoyo institucional, tanto público como privado. ¿Ha obtenido más ayudas con sus triunfos?¿Hay ahora un mayor apoyo al deporte?

–A nivel personal le estoy muy agradecido a la Diputaciónporque la ayuda que recibimos los deportistas, y que van en base a nuestros resultados. Es una ayuda que no te deja dedicarte en exclusiva al deporte, pero que, con otros apoyos y los premios de las competiciones, puedas dedicarte dignamente. Ya cada uno tendrá que decidir si le vale o no, a mí me vale. Me tengo que pelear mucho por otros lados, pero gracias a Diputación he podido conseguir los resultados de estos últimos años. Por otro lado hecho en falta mucha más ayuda, por parte del Ayuntamiento, por ejemplo; por parte de la empresa privada a nivel local, que hay empresas muy fuertes, pero al final es su dinero y cada uno invierte su dinero en lo que cree que tiene que hacerlo y yo tampoco soy quien para decidir por ellos. Se invierte mucho en cultura, en arte porque se supone que es un bien para la sociedad, que sirve de inspiración y para entretener a la gente y creo que el deporte no difiere demasiado de estos ámbitos y parece que no está bien visto por la empresa privada respaldar al deporte.

–¿Qué se ve haciendo Emilio Martín dentro de diez años?

–Me gustaría estar dedicándome a la gestión deportiva en alguna institución, trabajando como técnico deportivo y luego tener mis ratos libres para seguir entrenando a un pequeño grupo de personas.

–¿Y haciendo deporte?

–Sí. Creo que no voy a dejar de entrenar nunca. Haré los entrenamientos adaptados a la edad y las circunstancias que tenga y compitiendo en el nivel que pueda. No sé lo que haré, pero cuando me retire del duatlón del máximo nivel si puedo seguir compitiendo en categoría élite lo voy a hacer, incluso no descarto ser internacional algún año. Si me apetece y tengo capacidad lo haré. Yo no entiendo salir a correr a trote tranquilito, a mí me gusta exigirme.

“Huelva es un lugar privilegiado, no se me ocurre un sitio mejor para vivir”

–¿Cómo es un día corriente en su vida?

–Si cualquiera de mis dos hijos no se levanta antes, me despierto a las 7:30. Intento tener ese ratito para mí para desayunar antes de que se levante el resto de la familia. Una vez que se levantan los niños y Alba nos ponemos en marcha: preparamos el desayuno, preparamos a los niños para el colegio, llevo los niños al colegio... Una vez que vuelvo a casa hago alguna tarea que haya que hacer hasta que a media mañana me voy a entrenar. Cuando llego preparo la comida, si no está lista; recojo a los niños del colegio, les doy de comer y el día que puedo, martes o jueves, intento descansar un rato al mediodía y por la tarde vuelta a entrenar. Repartimos los niños con la familia y cuando termino de entrenar los recojo, nos vamos a casa, si no vienen cenados les damos de cenar, los duchamos y los acostamos. Ceno y a la cama..

–¿Desayuna antes porque es su comida más importante del día o por otro motivo?

–Va más enfocado a la satisfacción mía.Sé que podría mejorar mi desayuno, pero tampoco me preocupo mucho. Desayuno algo de fruta, unas tostadas con aguacate y jamón o tomate y jamón y un café con leche. Algunos días me doy el lujo de tomármelas con mantequilla y miel.

–¿Cuáles son sus aficiones fuera del deporte?

–Desde que soy padre mi tiempo libre me gusta pasarlo con mis hijos, ser padre. Hay veces que se es más amo de casa que padre. Cuando tengo un rato libre me gusta estar con mis hijos, jugar con ellos... Tengo muy poco tiempo libre. Hace unos años me encantaba ir a esquiar, me encantaba ir a la playa, leer un libro... Ahora me apetece estar con mis hijos. También me gusta ver series que no me hagan pensar mucho y que me distraigan sin darle vueltas a la cabeza. Es que, aparte, también entreno a gente y los lunes los gasto en poner los entrenamientos, pero durante la semana también tengo huecos libres que tengo que invertir en atender a la gente a la que entreno.

–Le ha tocado viajar por todo el mundo, ¿se ha sentido siempre orgulloso de ser de Huelva?

–Sí, creo que hay cosas que tenemos que mejorar, pero también las hay en otros sitios. Me siento muy orgulloso de mi tierra, creo que vivimos en un sitio privilegiado: por clima, por entorno que tenemos, por la forma de entender la vida que tenemos los andaluces... No se me ocurre un sitio mejor para vivir. Yo estudié en Sevilla y me podría haber desarrollado allí laboralmente y me volví. No me planteo vivir fuera de Huelva.

–¿Cuál es su rincón favorito?

–Cualquier sitio de la costa. Me gusta ir y desconectar. Tomarme un café, mientras que se pone el sol en Los Enebrales es algo que me encanta, pero tenemos muchos sitios espectaculares.