Dos de cada diez puestos de médicos de centros de salud de Huelva se quedan sin cubrir cada día

Entre 70 y 80 puestos de médico se quedan vacíos cada día en los centros de salud de la provincia de Huelva. Es la cifra que calcula el Sindicato Médico onubense, desde donde aseguran a esta redacción que, a diario, alrededor del 20% de puestos de medicina de familia y pediatría no se cubren por diferentes motivos, véase bajas, jubilaciones sin un sustituto, enfermedad, vacaciones o descansos tras una guardia, entre otros. Es un número obtenido al calcular el 20% de los 330 cupos de medicina de familia y los 67 de pediatría cubiertos en Huelva, datos extraídos del último informe de la Junta de Andalucía relativo a las estadísticas de centros sanitarios, fechado a 2020.

En este punto, la central sindical pone de manifiesto la "situación de grave crisis" que viven los centros de salud de toda la geografía española y, por ende, la onubense. "Faltan médicos de familia y pediatras", resume el vocal de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Huelva, Joaquín González, quien explica que ello obedece a que "la estabilidad laboral para estos facultativos es inexistente", pues los profesionales, que tardan en completar su formación de 11 a 12 años de media, "se topan con contratos precarios durante demasiados años, dificultades para la conciliación laboral y con las retribuciones más bajas de la comunidad europea". Por tanto, añade González, "se les obliga a emigrar a otras autonomías o países con mejores condiciones" o, en otros casos, "a cambiar a otras profesiones, como un centro de estética, otra especialidad o la medicina privada".

El vacío es "insustituible" en los centros de salud y, por ello, el Sindicato Médico se une a la concentración a nivel andaluz que tendrá lugar este miércoles en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, espacio donde también se pondrá de manifiesto la "inminente" jubilación de una parte importante de los médicos. En este sentido, el último informe de demografía médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (2021) refleja que el 30% (554 facultativos) de la actual plantilla onubense (1.795 colegiados menores de 65 años) tendrá más de 65 años en 2031.

El Sindicato Médico expone que hay "un déficit estructural" en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, una afirmación que se basa en que, según sus cálculos, "se han tenido que contratar a unos 135 profesionales con el grado de Medicina, pero sin la especialidad requerida para ejercer en Atención Primaria".

Uno de los ejemplos que ponen desde el sindicato para justificar su consideración de "grave crisis" es el centro de salud de Almonte, donde, "de los tres pediatras y 12 médicos de familia, solo dos de estos últimos cuentan con la mencionada especialidad". Así, explican que "Almonte no es un destino atractivo para los facultativos y, por tanto, si no se les ofrecen unas buenas condiciones, optan por otras opciones". A su vez, explican que "hay ausencias de varios meses sin cubrir, como un puesto en Adoratrices u otro en Casa del Mar", toda vez que subrayan "la problemática de las reducciones de jornada no cubiertas o las próximas jubilaciones que se avecinan, en la práctica totalidad de los centros de salud de la capital".

Desde Salud y Consumo, por su parte, recuerdan "la situación de carencia de profesionales sanitarios" y sostienen que "la falta de previsión de los anteriores gobiernos andaluces y el número insuficiente de plazas MIR decretadas por el Ministerio nos ha llevado a esta situación", tal y como afirmó la consejera, Catalina García. Ante ello, insisten en que "hemos puesto en marcha nuevos planes de cobertura en los municipios de mayor dificultad, así como hemos hemos ofrecido la posibilidad de aumentar la edad de jubilación". Todo ello con la máxima de "fidelizar" al médico, "gracias a varias OPE que están en curso y el aumento de las retribuciones para hacer más atractivas las ofertas de empleo".

Aun así, desde el Sindicato Médico consideran que "sí que hay médicos de familia, lo que no hay son profesionales dispuestos a trabajar en las condiciones de precariedad que ofertan para el nivel de formación, dedicación y responsabilidad que representa el ejercicio de su profesión". De ahí nace la concentración que tendrá lugar este miércoles en suelo malagueño.

Salud defiende el incremento de plantillas

La delegación territorial de Salud y Consumo explicó la pasada semana que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Huelva ha superado la cifra de 8.000 profesionales, situándose en la actualidad en 8.101. Se trata de un incremento del 24,4% en comparación con 2018, año en el que la sanidad pública onubense contaba con 6.512 efectivos. “Son 1.589 profesionales más desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, 1.094 en el caso de la atención especializada y 495 en atención primaria”, ha remarcado la delegada, Manuela Caro.

Caro ha enumerado otros compromisos adquiridos con los profesionales y que se han cumplido, "como es el caso de la equiparación salarial respecto de otras comunidades autónomas, para la que se ha hecho efectiva la extensión del complemento específico de exclusividad, la subida retributiva del concepto de jornada complementaria (las antiguas guardias) y de la atención continuada (noches y festivos de los trabajadores a turno), y el aumento de otros complementos a nivel hospitalario y de primaria".

A estas mejoras retributivas se suman el abono de la gratificación especial por la atención durante los primeros meses de la pandemia, la normalización en el cobro de la nómina de los eventuales que pasaron a interinos en 2017 y la extensión de la carrera profesional a todas las categorías de trabajadores (fijos, interinos y eventuales), un acuerdo histórico con los sindicatos.