Un profesor de Fuenteheridos pide ayuda desesperada: está solo y gravemente herido en Bali tras un brutal accidente

Jaime Cuesta, vecino de Sevilla cuya familia reside en Fuenteheridos, está pasando por una auténtica pesadilla. Desde el pasado mes de enero se encontraba trabajando como profesor de Educación Física en el colegio internacional Sekolah Lentera Kasih, en Bali (Indonesia), cuando sufrió un terrible accidente que lo mantiene postrado desde entonces en una cama del hospital. Ahora, en un acto desesperado, lanza una campaña de crowdfunding para pedir ayuda y poder recuperarse cuanto antes.

"He sufrido un accidente de tráfico al caer de mi moto en la noche y me han ingresado de urgencia", relata en la descripción de la campaña el sevillano. Hasta el momento le han realizado cuatro operaciones para reconstruir su maxilar, la nariz, el oído derecho y múltiples heridas en la cara. Ha perdido piezas dentales y necesitará posteriores cirugías en España. Todo esto se ha complicado aún más, denuncia, por la falta de recursos que ha tenido, ya que no ha estado respaldado por un seguro. "Tengo un contrato por cuatro meses en el que se especifica que se me facilitaría una Social Worker Visa, la cual me hubiera permitido asegurarme. Sin embargo, el colegio me ha mantenido en situación ilegal, con una Visa de turista, incumpliendo lo acordado, a sabiendas y diciéndome que no tengo, que oculte que trabajo aquí", asegura.

Ahora, su familia está tratando por todos los medios que regrese a España para seguir curándose en nuestro país. Sin embargo, los recursos que necesita son elevados. Por ello, lanza esta campaña para recaudar fondos- "Necesito pagar una factura médica que no deja de aumentar, el hospital en que estoy (Ngoerah) se niega a darme comida o tratamiento si no les llega dinero. Tuve que esperar casi dos días para ser operado por el mismo motivo y no explican facturas ni cogen el teléfono a mis familiares si quiera. Estoy solo en este país y no tengo más medios que pedir ayuda".

La hermana de Jaime denuncia el trato irregular que le ha dado el colegio, asegurando que "en todo momento se negó a tramitarle la Visa a su hermano, una vez concluida su estancia de tres meses en régimen de turista, por lo que no ha podido contar con el seguro médico que le correspondía". Ahora, dice, se ven sometidos al chantaje continuo del hospital que no deja de pedirles dinero".

La campaña, que se inició hace cinco días, ha recaudado ya más de 14.505 euros, aunque aún queda para el objetivo: llegar a los 20.000. "Estamos esperando que la Embajada medie y buscar