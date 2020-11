El principal investigado del crimen de El Torrejón de Huelva logra la libertad pagando 5.000 euros

El pasado 16 de septiembre el onubense Ángel Fernández fue asesinado en su barrio, El Torrejón, después de ser víctima de un ataque grupal y sorpresivo en el que fue rematado con una "puñalada por la espalda", como cuenta su hermano, Antonio Fernández, a Huelva Información. Ahora sus familiares están "indignados" y se sienten "desprotegidos por la Justicia", después de conocer que el principal investigado por estos hechos, el que presuntamente asestó a su hermano la cuchillada mortal, C.N.O., salió en libertad provisional el pasado viernes.

Lo hizo previo pago de una fianza de 5.000 euros, como confirman a este diario desde la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) detalló al respecto que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva lo dejó en libertad provisional después de que su defensa reclamara su puesta en libertad y de que la Fiscalía no se opusiera, a condición que fuera previo pago de la fianza correspondiente.

Como medidas cautelares, a C.N.O. se le ha impuesto la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencia apud acta semanal ante el juzgado instructor. Además, tiene prohibido aproximarse a los familiares de la víctima y acercarse o residir en El Torrejón.

Según el hermano de Ángel, las lesiones graves que sufrió la víctima antes de morir fueron 27

Los Fernández anuncian que recurrirán el auto de libertad provisional en los próximos días. Recuerdan que C.N.O. era el único de los seis imputados que figuran por el momento en la causa que se encontraba en situación de reclusión provisional. "Todos están en la calle y es algo que no nos explicamos, porque se va a formar".

Antonio Fernández, que al igual que su hermano es tío abuelo de la pequeña Mari Luz Cortés, expresa que "nos están haciendo mucho daño, el fiscal ha enmudecido cuando se supone que tiene que proteger a las víctimas". Subraya que su hermano, como consta en la autopsia, "sufrió más de 27 lesiones graves, le dieron palos en la cabeza, tenía puñaladas en las manos".

Señala que la salida de este hombre del penal "está causando mucha alarma social incluso en la cárcel, donde no se acepta la fianza a gente que tiene delitos más leves y que no han matado a nadie".

El hermano de la víctima recalca que no se explica cómo "un criminal así puede estar en la calle, no entiendo a la jueza, parece que quiere que haya un conflicto entre familias". Añade que "cinco testigos vieron todo lo que pasó" y avanza que, antes del crimen, "mi hermana llamó al 112 para alertar a la Policía, porque veía que se estaban juntando para matar a Ángel". Sin embargo, ni esta llamada ni otra directa al 091 surtieron efecto, según su versión. "Nos dijeron que no vendrían hasta que no pasara algo, pues aquí lo tienen, hubo un asesinato y mi hermano está muerto".